Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sebelum TC Timnas Indonesia U-23, Muhammad Ferrari Lebih Dulu Perkuat Persija Jakarta Lawan Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |01:22 WIB
Sebelum TC Timnas Indonesia U-23, Muhammad Ferrari Lebih Dulu Perkuat Persija Jakarta Lawan Persib Bandung
Muhammad Ferrari kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

DEPOK – Bek muda Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, dipastikan bakal memperkuat timnya lebih dahulu untuk melawan Persib Bandung di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024 sebelum menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-23. Hal itu disampaikan langsung pelatih Persija, Thomas Doll.

Tentunya, kehadiran Muhammad Ferrari bakal menjadi pilihan di lini pertahanan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija. Thomas Doll pun menyambutnya dengan baik.

Muhammad Ferrari

"Dia akan datang bersama kami di pertandingan besok. Kalian bisa lihat betapa pentingnya mereka bagi kami musim lalu," ucap Thomas Doll dalam konferensi pers, Jumat 1 September 2023.

"Dia pemain bertahan yang bagus, kuat dalam duel, bagus dengan (sundulan) kepala. Jadi, kami akan lihat situasinya untuk pertandingan besok," tambahnya

Pelatih asal Jerman itu mengatakan kondisi fisik Ferarri pastinya tidak akan menjadi masalah. Pasalnya, pemain tersebut tetap berlatih fisik saat pendidikan kepolisian dan membela Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656613/emilia-nova-dan-riyan-jefri-antar-indonesia-tembus-62-emas-di-sea-games-2025-fng.webp
Emilia Nova dan Riyan Jefri Antar Indonesia Tembus 62 Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Komentar Megawati Hangestri usai Timnas Voli Putri Indonesia Raih Perunggu SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement