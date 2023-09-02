Sebelum TC Timnas Indonesia U-23, Muhammad Ferrari Lebih Dulu Perkuat Persija Jakarta Lawan Persib Bandung

DEPOK – Bek muda Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, dipastikan bakal memperkuat timnya lebih dahulu untuk melawan Persib Bandung di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024 sebelum menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-23. Hal itu disampaikan langsung pelatih Persija, Thomas Doll.

Tentunya, kehadiran Muhammad Ferrari bakal menjadi pilihan di lini pertahanan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija. Thomas Doll pun menyambutnya dengan baik.

"Dia akan datang bersama kami di pertandingan besok. Kalian bisa lihat betapa pentingnya mereka bagi kami musim lalu," ucap Thomas Doll dalam konferensi pers, Jumat 1 September 2023.

"Dia pemain bertahan yang bagus, kuat dalam duel, bagus dengan (sundulan) kepala. Jadi, kami akan lihat situasinya untuk pertandingan besok," tambahnya

Pelatih asal Jerman itu mengatakan kondisi fisik Ferarri pastinya tidak akan menjadi masalah. Pasalnya, pemain tersebut tetap berlatih fisik saat pendidikan kepolisian dan membela Timnas Indonesia U-23.