Siapa Kakak Pratama Arhan yang Juga Pesepakbola Indonesia?

SIAPA kakak Pratama Arhan yang juga pesepakbola Indonesia? Hal itu menarik dikulik karena sosok kakak Pratama Arhan memang jarang diketahui.

Meski nama sang kakak kalah pamor dengan adiknya saat ini, siapa sangka bahwa sepak terjangnya di dunia sepakbola juga tidak bisa dianggap remeh. Bagi kamu yang pensaran, ikuti ulasan lengkap satu ini.

Sang Kakak Pratama Arhan

Kakak Prtama Arhan memiliki nama lengkap Dimas Roni Saputra. Nama yang kerap disapa Dimas Roni ini ternyata memiliki karier yang sama dengan sang adik, yaitu berkecimpung dalam dunia sepakbola.

Kakak Pratama Arhan tercatat sebagai pemain gelandang di Persibo Bojonegoro, klub Liga 3. Awal perjalanan kariernya dimulai saat memilih berlatih di SSB Putra Mustika Blora.

Pelatihan yang dilakukan dalam waktu cukup lama, yakni 6 sampai 7 tahun, membuat sosok Dimas Roni siap untuk bermain di lapangan hijau. Selama berkecimpung dalam sepakbola Tanah Air, Dimas Roni sempat berpirah membela klub Persikaba Blora dan Persipur Purwodadi.