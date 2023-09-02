Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persib Bandung: Penuh Optimis, Thomas Doll Bakal Persembahkan Kemenangan untuk Macan Kemayoran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |00:19 WIB
Persija Jakarta vs Persib Bandung: Penuh Optimis, Thomas Doll Bakal Persembahkan Kemenangan untuk Macan Kemayoran
Thomas Doll kala mendampingi Persija Jakarta berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, penuh optimis menatap laga kontra Persib Bandung pada pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Dia siap mempersembahkan kemenangan untuk Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dalam duel sarat akan gengsi itu.

Thomas Doll mengatakan laga Persija vs Persib memang sangat dinantikan publik sepakbola Tanah Air, khususnya suporter kedua tim. Dia pun memastikan timnya akan menampilkan performa terbaik dalam laga itu.

Persija Jakarta

"Ini akan menjadi laga yang sengit karena derby dan pertandingan ini selalu sangat penting untuk para suporter, baik fans Bandung dan suporter kami," kata Thomas Doll dalam konferensi pers, Jumat 1 September 2023.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan kemenangan adalah target utama timnya kala melawan skuad Maung Bandung -julukan Persib. Dia pun optimistis timnya akan tampil menggila dengan dukungan dari The Jakmania.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656467/pangeran-mbs-segera-beli-fc-barcelona-nilainya-rp195-triliun-skx.webp
Pangeran MBS Segera Beli FC Barcelona, Nilainya RP195 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/harry_kane_mencetak_dua_gol_saat_bayern_munchen_me.jpg
Harry Kane Dekat dengan Transfer Spektakuler: Jadi Rekan Setim Lionel Messi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement