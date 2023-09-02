Persija Jakarta vs Persib Bandung: Penuh Optimis, Thomas Doll Bakal Persembahkan Kemenangan untuk Macan Kemayoran

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, penuh optimis menatap laga kontra Persib Bandung pada pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Dia siap mempersembahkan kemenangan untuk Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dalam duel sarat akan gengsi itu.

Thomas Doll mengatakan laga Persija vs Persib memang sangat dinantikan publik sepakbola Tanah Air, khususnya suporter kedua tim. Dia pun memastikan timnya akan menampilkan performa terbaik dalam laga itu.

"Ini akan menjadi laga yang sengit karena derby dan pertandingan ini selalu sangat penting untuk para suporter, baik fans Bandung dan suporter kami," kata Thomas Doll dalam konferensi pers, Jumat 1 September 2023.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan kemenangan adalah target utama timnya kala melawan skuad Maung Bandung -julukan Persib. Dia pun optimistis timnya akan tampil menggila dengan dukungan dari The Jakmania.