Hasil AS Roma vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024: 10 Pemain Rossoneri Permalukan Giallorossi 2-1!

HASIL AS Roma vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Rossoneri -julukan AC Milan- sukses mempermalukan Giallorossi -julukan AS Roma- dengan kemenangan 2-1.

Laga AS Roma vs AC Milan digelar di Stadion Olimpico, Roma, Italia, pada Sabtu (2/9/2023) dini hari WIB. Padahal, dalam laga itu, AC Milan harus bermain dengan 10 orang saja sejak menit ke-61 karena Fikayo Tomori dikartu merah wasit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AC Milan memulai laga dengan begitu apik. Laga baru berjalan 9 menit, mereka sudah mendapat peluang emas untuk mencetak gol karena dihadiahi wasit tendangan penalti.

Wasit memberi hadiah penalti karena Loftus-Cheek dijatuhkan di dalam kotak penalti. Usai meninjau VAR, penalti pun diberikan.

Olivier Giroud pun maju sebagai eksekutor. Dengan mulus, dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membawa AC Milan unggul 1-0!

Tertinggal, AS Roma tak tinggal diam. Mereka terus mencoba menyerang gawang tim tamunya agar menyamakan kedudukan, salah satunya lewat aksi Belotti. Tetapi, Tomori masih bisa menghalau bola yang mengancam gawang timnya.

Hingga akhir babak pertama, tak ada gol yang tercipta. AC Milan pun unggul di babak pertama dengan skor 1-0.