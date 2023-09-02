Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AS Roma vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024: 10 Pemain Rossoneri Permalukan Giallorossi 2-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |03:47 WIB
Hasil AS Roma vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024: 10 Pemain Rossoneri Permalukan Giallorossi 2-1!
Laga AS Roma vs AC Milan. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL AS Roma vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Rossoneri -julukan AC Milan- sukses mempermalukan Giallorossi -julukan AS Roma- dengan kemenangan 2-1.

Laga AS Roma vs AC Milan digelar di Stadion Olimpico, Roma, Italia, pada Sabtu (2/9/2023) dini hari WIB. Padahal, dalam laga itu, AC Milan harus bermain dengan 10 orang saja sejak menit ke-61 karena Fikayo Tomori dikartu merah wasit.

AS Roma vs AC Milan

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AC Milan memulai laga dengan begitu apik. Laga baru berjalan 9 menit, mereka sudah mendapat peluang emas untuk mencetak gol karena dihadiahi wasit tendangan penalti.

Wasit memberi hadiah penalti karena Loftus-Cheek dijatuhkan di dalam kotak penalti. Usai meninjau VAR, penalti pun diberikan.

Olivier Giroud pun maju sebagai eksekutor. Dengan mulus, dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membawa AC Milan unggul 1-0!

Tertinggal, AS Roma tak tinggal diam. Mereka terus mencoba menyerang gawang tim tamunya agar menyamakan kedudukan, salah satunya lewat aksi Belotti. Tetapi, Tomori masih bisa menghalau bola yang mengancam gawang timnya.

Hingga akhir babak pertama, tak ada gol yang tercipta. AC Milan pun unggul di babak pertama dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656639/indra-sjafri-resmi-didepak-pssi-usai-timnas-indonesia-u22-gagal-total-di-sea-games-2025-skq.webp
Indra Sjafri Resmi Didepak PSSI usai Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_foto.jpg
Reaksi Indra Sjafri usai Didepak PSSI Buntut Kegagalan Timnas U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement