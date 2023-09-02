Agen Sebut Erling Haaland Bisa Gabung Real Madrid di Musim Panas 2024

AGEN sebut Erling Haaland bisa gabung Real Madrid di musim panas 2024. Sang bomber Manchester City baru saja memenangkan gelar pemain terbaik UEFA untuk musim 2022-2023.

Kabar ketertarikan Los Blancos – julukan Real Madrid – kepada Erling Haaland bukanlah barang baru. Rafaela Pimenta selaku sang agen pun berbicara mengenai kemungkinan ini.

Menurutnya, segala kemungkinan bisa terjadi pada musim panas tahun depan. Dengan demikian, Pimenta membuka kemungkinan jika Real Madrid ingin meminang sang bintang Manchster City.

“Pintu yang terbuka bisa berarti banyak hal. Para pemain kami dapat merasakan bahwa nasib mereka ada di tangan mereka,” ujarnya, dipetik dari The Real Champs, Sabtu (2/9/2023).

Real Madrid masih belum mengganti kepergian Karim Benzema pada musim panas ini. Pada musim panas ini, sang bomber asal Prancis memutuskan meninggalkan klub yang telah dibelanya sejak 2009 tersebut demi memperkuat Al Ittihad.