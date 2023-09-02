Menggila Bareng Real Madrid, Jude Bellingham Terpilih sebagai Pemain Terbaik Liga Spanyol 2023-2024 pada Agustus

JUDE Bellingham terpilih sebagai pemain terbaik Liga Spanyol 2023-2024 pada Agustus 2023 usai menggila bareng Real Madrid. Hal ini menandai betapa hebatnya sang gelandang serang 20 tahun tersebut, meski baru pertama kali merasakan atmosfer Liga Spanyol.

Dalam musim debutnya di Liga Spanyol 2023-2024, Jude Bellingham telah menunjukkan performa yang luar biasa. Pemain berpaspor Inggris itu sukses membantu Los Blancos -julukan Real Madrid- meraih tiga kemenangan berturut-turut di Liga Spanyol musim ini.

Debut Jude Bellingham di Liga Spanyol 2023-2024 diwarnai dengan mencetak satu gol dalam kemenangan Real Madrid 2-0 atas Athletic Bilbao di San Mames. Kemudian, eks pemain Borussia Dortmund itu mencetak dua gol dalam kemenangan Real Madrid 3-1 atas UD Almería.

Teranyar, Jude Bellingham berhasil mencetak gol penentu kemenangan Real Madrid 1-0 atas RC Celta Vigo. Berkat tiga kemenangan pada Agustus, Los Blancos pun memimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024 dengan 9 poin dari 3 laga.

Selain membantu Real Madrid memuncaki klasemen, Jude Bellingham juga menyandang status top skor sementara Liga Spanyol musim ini. Secara total, gelandang serang Timnas Inggris itu telah mencetak 4 gol dan 1 assist di Liga Spanyol 2023-2024.