Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Menggila Bareng Real Madrid, Jude Bellingham Terpilih sebagai Pemain Terbaik Liga Spanyol 2023-2024 pada Agustus

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |05:37 WIB
Menggila Bareng Real Madrid, Jude Bellingham Terpilih sebagai Pemain Terbaik Liga Spanyol 2023-2024 pada Agustus
Jude Bellingham kala membela Real Madrid. (Foto: Instagram/@judebellingham)
A
A
A

JUDE Bellingham terpilih sebagai pemain terbaik Liga Spanyol 2023-2024 pada Agustus 2023 usai menggila bareng Real Madrid. Hal ini menandai betapa hebatnya sang gelandang serang 20 tahun tersebut, meski baru pertama kali merasakan atmosfer Liga Spanyol.

Dalam musim debutnya di Liga Spanyol 2023-2024, Jude Bellingham telah menunjukkan performa yang luar biasa. Pemain berpaspor Inggris itu sukses membantu Los Blancos -julukan Real Madrid- meraih tiga kemenangan berturut-turut di Liga Spanyol musim ini.

Jude Bellingham

Debut Jude Bellingham di Liga Spanyol 2023-2024 diwarnai dengan mencetak satu gol dalam kemenangan Real Madrid 2-0 atas Athletic Bilbao di San Mames. Kemudian, eks pemain Borussia Dortmund itu mencetak dua gol dalam kemenangan Real Madrid 3-1 atas UD Almería.

Teranyar, Jude Bellingham berhasil mencetak gol penentu kemenangan Real Madrid 1-0 atas RC Celta Vigo. Berkat tiga kemenangan pada Agustus, Los Blancos pun memimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024 dengan 9 poin dari 3 laga.

Selain membantu Real Madrid memuncaki klasemen, Jude Bellingham juga menyandang status top skor sementara Liga Spanyol musim ini. Secara total, gelandang serang Timnas Inggris itu telah mencetak 4 gol dan 1 assist di Liga Spanyol 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656479/latihan-cuma-sebulan-megawati-hangestri-bersyukur-raih-perunggu-di-sea-games-2025-kgu.webp
Latihan Cuma Sebulan, Megawati Hangestri Bersyukur Raih Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/timnas_futsal_putri_indonesia_vs_thailand.jpg
Sejarah! Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Final SEA Games 2025 usai Tumbangkan Thailand via Adu Penalti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement