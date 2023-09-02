Resmi! Barcelona Rekrut Joao Felix dan Joao Cancelo dengan Status Pinjaman

BARCELONA resmi umumkan kedatangan Joao Felix dan Joao Cancelo pada Sabtu (2/9/2023). Kedua pemain itu didatangkan dalam kesepakatan peminjaman.

Kabar kedatangan Joao Felix diumumkan lebih dahulu. Striker muda Atletico Madrid itu dipinjam Barcelona hingga 30 Juni 2024.

“FC Barcelona mendatangkan Joao Felix. Blaugrana telah mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid untuk meminjam pemain internasional Portugal tersebut hingga 30 Juni 2024,” bunyi keterangan Barcelona, dilansir dari laman resminya, Sabtu (2/9/2023).

“Tidak ada opsi transfer permanen,” lanjutnya.

Kemudian, Barcelona juga menyampaikan pengumuman peminjaman Joao Cancelo dari Manchester City. Joao Cancelo pun sama seperti Joao Felix akan dipinjam Barcelona hingga akhir musim 2023-2024.

“Joao Cancelo bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024,” bunyi keterangan Manchester City di laman resminya.

“Semua orang di Manchester City mendoakan yang terbaik untuk Joao di sisa musim ini,” lanjutnya.