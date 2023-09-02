Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Resmi! Barcelona Rekrut Joao Felix dan Joao Cancelo dengan Status Pinjaman

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |04:01 WIB
Resmi! Barcelona Rekrut Joao Felix dan Joao Cancelo dengan Status Pinjaman
Joao Felix dan Joao Cancelo resmi gabung Barcelona. (Foto: Barcelona)
A
A
A

BARCELONA resmi umumkan kedatangan Joao Felix dan Joao Cancelo pada Sabtu (2/9/2023). Kedua pemain itu didatangkan dalam kesepakatan peminjaman.

Kabar kedatangan Joao Felix diumumkan lebih dahulu. Striker muda Atletico Madrid itu dipinjam Barcelona hingga 30 Juni 2024.

Joao Felix

“FC Barcelona mendatangkan Joao Felix. Blaugrana telah mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid untuk meminjam pemain internasional Portugal tersebut hingga 30 Juni 2024,” bunyi keterangan Barcelona, dilansir dari laman resminya, Sabtu (2/9/2023).

“Tidak ada opsi transfer permanen,” lanjutnya.

Kemudian, Barcelona juga menyampaikan pengumuman peminjaman Joao Cancelo dari Manchester City. Joao Cancelo pun sama seperti Joao Felix akan dipinjam Barcelona hingga akhir musim 2023-2024.

“Joao Cancelo bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024,” bunyi keterangan Manchester City di laman resminya.

“Semua orang di Manchester City mendoakan yang terbaik untuk Joao di sisa musim ini,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656467/pangeran-mbs-segera-beli-fc-barcelona-nilainya-rp195-triliun-skx.webp
Pangeran MBS Segera Beli FC Barcelona, Nilainya RP195 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/10/21/sir_alex_ferguson.jpg
Momen Sir Alex Ferguson Larang Reporter Hadiri Konferensi Pers Selama 6 Tahun! Ada Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement