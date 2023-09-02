Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Capai Kesepakatan, Barcelona Segera Pinjam Joao Felix dari Atletico Madrid!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |02:04 WIB
Capai Kesepakatan, Barcelona Segera Pinjam Joao Felix dari Atletico Madrid!
Joao Felix segera gabung Barcelona. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA segera pinjam Joao Felix dari Atletico Madrid. Pasalnya, Barcelona dikabarkan sudah mencapai kesepakatan secara verbal dengan Atletico Madrid soal transfer striker muda asal Portugal itu.

Kabar ini disampaikan langsung oleh pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano. Meski sukses meminjam Joao Felix, Barcelona tak memiliki opsi untuk membelinya.

Joao Felix

“BREAKING: Joao Felix ke Barcelona, here we go! Kesepakatan lisan dicapai dengan Atletico soal kesepakatan pinjaman, TIDAK ADA klausul opsi beli yang akan disertakan,”

“Barca menunggu untuk menandatangani dokumen, lalu menyegelnya,” sambungnya.

Joao Felix sendiri memang menaruh minat besar untuk berlabuh ke Barcelona. Dalam wawancara pada 18 Juli 2023, dia mengatakan bahwa bermain untuk Barcelona merupakan impiannya.

“Saya ingin bergabung dengan Barca, ini adalah impian saya,” ujar Joao Felix.

Halaman:
1 2
      
