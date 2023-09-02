Advertisement
LIGA INGGRIS

Penyebab Liverpool Gaet Ryan Gravenberch Dibeberkan Jurgen Klopp

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |21:41 WIB
Penyebab Liverpool Gaet Ryan Gravenberch Dibeberkan Jurgen Klopp
Ryan Gravenberch resmi gabung Liverpool dari Bayern Munich (Foto: Liverpool)
PENYEBAB Liverpool gaet Ryan Gravenberch dibeberkan oleh sang pelatih, Jurgen Klopp. Menurut Klopp, Gravenberch memiliki semua kemampuan yang diperlukan oleh The Reds – julukan Liverpool.

Gravenberch baru bergabung bersama Bayern Munich dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2022 lalu dengan mahar 18,5 juta euro (Rp304 miliar). Namun, dia kesulitan mendapatkan menit bermain bersama tim berjuluk Die Bavaria itu dengan hanya tampil 33 kali dengan 937 menit aksi di lapangan.

Ryan Gravenberch

Hal itu membuat pemain berusia 21 tahun ini ingin meninggalkan Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Selain The Reds, Manchester United juga mendekatinya.

Namun, Liverpool sukses mengamankan tanda tangan Gravenberch lebih dulu. Dia bergabung dengan kubu Anfield dengan mahar 40 juta euro (Rp657 miliar).

Klopp pun mengaku senang mendapatkan tanda tangan pemain muda Belanda itu. Menurutnya, Gravenberch sangat cocok dengan sistem bermainnya di Liverpool yang mana itu tak dimilikinya ketika membela Munich di bawah asuhan Thomas Tuchel.

“Sangat senang bisa mendatangkannya karena dia memiliki bakat luar biasa. Semua orang tahu itu,” kata Klopp dilansir dari Metro, Sabtu (2/9/2023).

“Dia berusia 21 tahun, sudah memainkan lebih dari 100 pertandingan untuk Ajax. Saya bahkan tidak akan mengatakan dia menjalani musim yang sulit di Bayern karena dalam usianya, hal itu sepenuhnya normal; Anda masuk ke tim kelas dunia dan dia mendapatkan menit bermainnya dan hal-hal seperti ini,” tambahnya.

“Tetapi seperti yang dikatakan Thomas Tuchel hari ini dalam konferensi pers di Munich, saya pikir, posisi terbaik yang dia miliki, tidak mereka miliki dalam sistem mereka. Kami memilikinya, itu bagus,” tuturnya.

