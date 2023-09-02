Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Elkan Baggott yang Gagal Dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool karena Bursa Transfer Keburu Ditutup

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |16:00 WIB
Kisah Elkan Baggott yang Gagal Dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool karena Bursa Transfer Keburu Ditutup
Elkan Baggott gagal dipinjamkan ke Blackpool di hari penutupan bursa transfer musim panas (Foto: Ipswich Town)
ELKAN Baggott dipastikan bertahan bersama Ipswich Town usai bursa transfer Liga Inggris ditutup. Pemain muda Timnas Indonesia itu akan bersama tim Divisi Championships 2023-2024 tersebut setidaknya hingga bursa transfer tengah musim pada Januari 2024 mendatang.

Masa depan Elkan Baggott telah dipertanyakan selama beberapa waktu terakhir karena Ipswich Town ingin meminjamkannya ke klub lain. Pada musim lalu, bek tengah berusia 20 tahun itu dipinjamkan kepada dua klub berbeda, yaitu Gillingham dan Cheltenham Town.

Elkan Baggott

Masa peminjamannya bersama Cheltenham berakhir pada bulan Mei lalu. Publik Tanah Air berharap Elkan dapat masuk skuad Ipswich Town di musim 2023-2024. Terlebih lagi, Ipswich Town akan bermain di kasta kedua Liga Inggris alias divisi Championship musim ini.

Sebelumnya, sempat beredar rumor bahwa Elkan Baggott bakal dipinjamkan ke Blackpool, klub sesama kasta kedua Liga Inggris. Namun, rencana kepindahan itu batal terwujud.

Elkan batal dipinjamkan ke Blackpool pada hari terakhir bursa transfer Liga Inggris, Jumat (1/9/2023). Hal itu dikonfirmasi oleh media asal Inggris, TWTD. Mereka menjelaskan Elkan akan tetap berada di skuad Ipswich Town setidaknya hingga Januari karena tidak ada bek senior yang direkrut klub.

Halaman:
1 2
      
