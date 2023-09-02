Kisah Matheus Nunes, Sempat Bangun Tidur Jualan Roti Kini Jadi Pemain Penting Manchester City

KISAH Matheus Nunes menjadi inspirasi bagi pencinta sepakbola. Dia begitu memikat dengan perjalanan karier yang luar biasa, di mana memulai dengan sederhana hingga menjadi bintang di dunia olahraga.

Sebelum menjadi bintang seperti sekarang, Matheus Nunes pernah bekerja di toko roti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maklum, dia lahir dan besar di lingkungan yang sederhana di Favela Campo Grande, Brasil.

Dia dibesarkan oleh seorang ibu bernama Catia dengan segala keterbatasan yang ada. Waktu yang terus berjalan, membuat sang ibu membawanya pindah ke Portugal dan memulai kehidupan baru saat Nunes berusia 13 tahun.

Di sana keluarga Nunes membuka toko roti di tepi laut Ericeira, Portugal dengan nama Pao da Vila. Nunes membantu di toko saat bersamaan dengan merintis karier sepak bola.

Dia diketahui bekerja sekitar enam jam, dimulai pagi hari dan setelahnya dia melanjutkan untuk latihan sepak bola. Memang bukan suatu hal mudah untuk dilalui, tapi Nunes menjalani semua itu dengan baik.

Hasil kerja kerasnya itu nyatanya membuahkan hasil. Pada saat usianya 14-15 tahun, dia berhasil bergabung dengan klub lokal, Ericeirense, pada 2015 yang saat itu berlaga di liga bawah Portugal.

Bakatnya yang menonjol membuat pemandu bakat mengajaknya hingga klub papan atas Liga Portugal, Estoril, merekrutnya untuk bermain di tim U-23 pada 2018.

Sejak saat itu kehidupan dan tentunya perjalanan karier sepak bola Matheus Nunes banyak berubah. Dia Berhasil mempersembahkan 1 gelar Liga Portugal, 2 trofi Taca da Liga, dan satu gelar Supertaca candido de Oliveira.

Kini, pria kelahiran Rio de Janeiro itu resmi digandeng Manchester City. Pemain asal Brasil itu dikontrak selama lima tahun.