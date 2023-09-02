8 Pesepakbola Ini Tinggalkan Arsenal dan Lebih Mendapatkan Kesuksesan, Nomor 1 Kini Jadi Bintang di Inter Milan!

8 pesepakbola ini tinggalkan Arsenal dan lebih mendapatkan kesuksesan. The Gunners -julukan Arsenal- menjadi salah satu klub elite Eropa yang kerap menjadi tujuan karier para pemain bola dunia.

Sayangnya, tidak semua pemain yang masuk ke Arsenal bisa menjadi pemain top dunia. Bahkan, beberapa di antaranya harus keluar dari Emirates Stadium untuk bisa sukses.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut contoh 8 pesepakbola yang tinggalkan Arsenal dan lebih mendapatkan kesuksesan.

8. Serge Gnabry





Serge Gnabry dibeli Arsenal dari Stuttgart pada 2011. Namun, penampilannya di Arsenal dinilai tak sesuai ekspektasi. Alhasil, ia sering menjadi pemain pinjaman di klub-klub lain.

Hingga akhirnya pada 2017, ia memustukan hengkang ke Wender Bremen. Setelah itu, ia pun pindah ke Bayern Munich. Sempat mengalami menjadi pemain pinjaman, sejak 2018, ia berhasil menjadi pemain utama.

7. Lukasz Fabianski





Selanjutnya, ada sosok Lukasz Fabianski, yakni penjaga gawang asal Polandia, yang telah mengabdi ke Arsenal selama tujuh tahun. Selama ini, ia terus berjuang untuk bisa menempati posisi kiper utama di Arsenal. Namun, hal tersebut tak kunjung didapatkan.

Lalu pada 2014, Fabianski memutuskan untuk hengkang dan bergabung bersama Swansea City. Di klub barunya, Fabianski berhasil menjadi pemain terbaik di klub.

Bahkan, saat Swansea terdegradasi, ia dilirik oleh West Ham United. Bersama klub tersebut, ia tampil sebagi kiper utama dan berkontribusi dalam kemenangan West Ham sebagai juara UEFA Conference League 2022-2023.