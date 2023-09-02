Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sofyan Amrabat Resmi Merapat ke Manchester United, Dipinjam hingga Juni 2024!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |04:46 WIB
Sofyan Amrabat Resmi Merapat ke Manchester United, Dipinjam hingga Juni 2024!
Sofyan Amrabat resmi gabung Manchester United. (Foto: Twitter/@Fabrizioromano)
A
A
A

SOFYAN Amrabat resmi merapat ke Manchester United. Gelandang asal Maroko itu dipinjam Man United dari Fiorentina hingga Juni 2024.

Pengumuman kedatangan Sofyan Amrabat disampaikan resmi oleh Man United pada Sabtu (2/9/2023) pagi WIB. Tentunya, kedatangan Amrabat diharapkan dapat membawa skuad Setan Merah -julukan Man United- makin tangguh musim ini.

Sofyan Ambarat

Pasalnya, Amrabat sukses memberi kontribusi besar kala membeal Fiorentina. Dia juga berperan besar dalam kesuksesan Timnas Maroko melesat ke semifinal Piala Dunia 2022.

“Man United menyelesaikan peminjaman Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat bergabung dengan Manchester United dengan status pinjaman dari ACF Fiorentina hingga Juni 2024, tergantung pada izin internasional dan persyaratan registrasi,” jelas Manchester United dalam laman resminya, Sabtu (2/9/2023).

“Gelandang ini telah memperkuat Maroko sebanyak 49 kali dan bermain di setiap menit perjalanan negaranya ke semifinal Piala Dunia FIFA 2022,” lanjutnya.

“Musim lalu, Amrabat memainkan peran kunci saat ACF Fiorentina mencapai final Coppa Italia dan UEFA Europa Conference League,” jelas Man United.

Halaman:
1 2
      
