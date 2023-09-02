Liverpool Resmi Daratkan Ryan Gravenberch dari Bayern Munich!

LIVERPOOL resmi daratkan Ryan Gravenberch dari Bayern Munich. Pengumuman itu disampaikan pada Sabtu (2/9/2023) dini hari WIB.

Dalam keterangannya, Liverpool menyebut Ryan Gravenberch dikontrak jangka panjang. Namun, tak dijelaskan secara detail sampai kapan kontrak itu diberikan.

Dengan begitu, Ryan Gravenberch menjadi pemain keempat yang direkrut Liverpool pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Sebelumnya, mereka mendatangkan Alexis Mac Allister (Brighton), Dominik Szoboszlai (RB Leipzig), dan Wataru Endo (VfB Stuttgart).

“Liverpool FC telah menyelesaikan penandatanganan gelandang Ryan Gravenberch dari Bayern Munich dengan kontrak jangka panjang, tergantung izin kerja,” bunyi pernyataan Liverpool di laman resminya.

“Pemain internasional Belanda, Gravenberch, menjadi pendatang baru keempat musim panas ini untuk The Reds setelah menjalani pemeriksaan medis dan menyelesaikan kesepakatan di Pusat Pelatihan hari ini,” lanjutnya.