Hasil Luton Town vs West Ham United di Liga Inggris 2023-2024: Menang Tipis 2-1, The Hammers Langsung Melesat ke Puncak Klasemen!

HASIL Luton Town vs West Ham United di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. The Hammers -julukan West Ham United- sukses meraih poin penuh usai menang tipis dengan skor 2-1.

Laga Luton Town vs West Ham United digelar di Kenilworth Read, pada Sabtu (2/9/2023) dini hari WIB. Dua gol West Ham United dicetak oleh Jarrod Bowen (37’) dan juga Kurt Zouma (85’).

Kemenangan ini membuat West Ham United langsung melesat ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Mereka unggul 1 poin dari Manchester City yang mengekor di posisi kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit tersaji sejak awal laga Luton Town vs West Ham United. Kedua tim sama-sama tampil menyerang demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Kedua tim pun sama-sama memiliki sederet peluang untuk mencetak gol di 20 menit awal laga. Namun, seluruhnya gagal berbuah manis.

Salah satunya lewat aksi Jarrod Bowen. Dia melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti, namun bola belum bersarang ke gawang Luton.

Baru pada menit ke-37, West Ham United akhirnya bisa memecah kebuntuan. Ialah Jarrod Bowen yang mencatatkan namanya di papan skor usai berhasil memanfaatkan umpan dari Lucas Paqueta.

Skor 1-0 untuk keunggulan West Ham pun terjaga hingga akhir pertandingan babak pertama. Sebab, tak ada gol tambahan yang tercipta.