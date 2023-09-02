Alasan Kenapa Liverpool Tidak Masuk Liga Champions

Liverpool tak tampil di Liga Champions musim ini. (Foto: Reuters)

ALASAN kenapa Liverpool tidak masuk Liga Champions akan diulas dalam artikel ini. Sebab, tim asuhan Jurgen Klopp itu tengah mengalami kondisi yang cukup berat saat ini.

Kegagalan Liverpool masuk Liga Champions 2023-2024 tentu membawa kesedihan bagi para penggemar beratnya di seluruh dunia. Hal itu juga berdampak kepada beberapa pemainnya yang tampak sangat kecewa dan frustrasi.

Bagaimana tidak, kegagalan Liverpool untuk masuk liga Champions ini ternyata karena Liverpool gagal finis di 4 besar pada klasemen akhir Liga Inggris 2022-2023. Mereka hanya menyelesaikan perjalanannya di Liga Inggris musim lalu pada urutan ke-5.

Dari 38 laga yang dijalani, Liverpool total meraih 67 poin. Dengan Newcastle United yang menempati posisi keempat, Liverpool terpaut hingga 4 poin.