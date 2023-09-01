Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Usaha Gila Timnas Turkmenistan U-23 Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |22:20 WIB
Usaha Gila Timnas Turkmenistan U-23 Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Timnas Turkmenistan U-23 kala berlaga. (Foto: AFC)
USAHA gila Timnas Turkmenistan U-23 kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Diketahui, demi bisa kalahkan Timnas Indonesia U-23, Timnas Turkmenistan senior sampai merelakan sejumlah pemain untuk membela tim U-23 saja.

Hal itu diungkap media Turkmenistan, Orient.tm. Mereka menyebut pelatih Timnas Turkmenistan senior, Mergen Orazov, memilih memberikan sejumlah pemainnya kepada tim U-23 yang akan menghadapi Timnas Indonesia U-23.

Timnas Turkmenistan U-23

Padahal, Timnas Turkmenistan senior juga akan berlaga dalam waktu dekat dari Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Mereka akan melawan Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday September 2023.

Laga Timnas Indonesia vs Turkemenistan di FIFA Matchday September 2023 pun akan digelar lebih dahulu, yakni pada Jumat 8 September 2023. Pada 12 September 2023, giliran Timnas Turkmenistan U-23 yang akan melawan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23.

Karena agenda yang berdekatan, Orazov pun akhirnya memanggil pemain lain untuk membela Timnas Turkmenistan senior. Tim pelatih pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menilai kualitas pemain yang jarang diandalkan.

Semua hal itu dilakukan Orazov demi membantu Timnas Turkmenistan U-23 melewati Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan manis. Apalagi, lawan-lawan berat menanti Timnas Turkmenistan U-23. Selain Timnas Indonesia U-23, ada juga Taiwan U-23.

“Banyak pemain dari tim nasional (senior) yang masuk ke tim Olimpiade (U-23), dan tim pelatih (senior) akan memanfaatkan kesempatan untuk menguji para pemain lain,” demikian laporan dari Orient soal keputusan Orazov.

Halaman:
1 2
      
