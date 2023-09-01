Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!

Timnas Indonesia U-23 bersiap tampil di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Selasa 12 September 2023 pukul 19.00 WIB itu akan disiarkan secara live di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi ajang penting pada bulan ini. Pasukan Shin Tae-yong akan berjuang merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di Grup K. Ada 3 tim yang masuk grup tersebut, yakni Timnas Indonesia U-23, Taiwan U-23, dan juga Turkmenistan U-23.

Laga kontra Taiwan U-23 akan dilakoni Timnas Indonesia U-23 lebih dahulu, yakni pada 9 September 2023. Barulah selang tiga hari kemudian, Timnas Indonesia U-23 akan melawan Turkmenistan U-23.

Jelang menghadapi laga-laga penting itu, Shin Tae-yong sudah memanggil 27 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23. Sejumlah pemain bintang Indonesia pun masuk daftar tersebut, di antaranya ada Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, Rizky Ridho, Elkan Baggott, Rafael Struick, hingga Ivar Jenner.

Dengan skuad tersebut, tentunya Timnas Indonesia U-23 diharapkan bisa mendulang hasil manis. Apalagi, kiprah Timnas Indonesia U-23 sendiri terbilang manis dalam beberapa turnamen terakhir yang dilakoni.