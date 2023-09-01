Hasil Drawing Liga Konferensi Eropa 2023-2024: Fiorentina Tempati Grup F

MONACO – Berikut hasil drawing babak grup Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Klub Italia, Fiorentina tergabung di Grup F bersama dengan Genk, Ferencharos, dan Cukaricki, sedangkan Aston Villa berada di Grup E bersama Legia, Zrinjski, dan Az Alkmaar.
Sebagai informasi, drawing babak grup Liga Konferensi Eropa 2023-2024 digelar di Grimaldo Forum, Monako, Prancis, Jumat (1/9/2023) malam WIB. Drawing tersebut melibatkan 32 tim.
Dalam ajang itu, im-tim tersebut akan dibagi ke dalam delapan grup. Terlebih dahulu 32 tim itu dipisahkan menjadi empat pot.
Pot pertama, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros. Pot kedua, PAOK FC, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets Razgrad, Fiorentina, Bodo/Glimt.