HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing Liga Konferensi Eropa 2023-2024: Fiorentina Tempati Grup F

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:42 WIB
Hasil Drawing Liga Konferensi Eropa 2023-2024: Fiorentina Tempati Grup F
Trofi Liga Konferensi Eropa (Foto: europacnfleague)
A
A
A

MONACO – Berikut hasil drawing babak grup Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Klub Italia, Fiorentina tergabung di Grup F bersama dengan Genk, Ferencharos, dan Cukaricki, sedangkan Aston Villa berada di Grup E bersama Legia, Zrinjski, dan Az Alkmaar.

Sebagai informasi, drawing babak grup Liga Konferensi Eropa 2023-2024 digelar di Grimaldo Forum, Monako, Prancis, Jumat (1/9/2023) malam WIB. Drawing tersebut melibatkan 32 tim.

Dalam ajang itu, im-tim tersebut akan dibagi ke dalam delapan grup. Terlebih dahulu 32 tim itu dipisahkan menjadi empat pot.

Pot pertama, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros. Pot kedua, PAOK FC, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets Razgrad, Fiorentina, Bodo/Glimt.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/51/3142896/chelsea_juara_liga_konferensi_eropa_2024_2025-J0gf_large.jpg
5 Fakta Chelsea Juara Liga Konferensi Eropa 2024-2025, Nomor 3 Bikin Fans Arsenal Iri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/51/3142890/chelsea_juara_liga_konferensi_eropa_2024_2025-ueES_large.jpg
Hasil Real Betis vs Chelsea di Final Liga Konferensi Eropa 2024-2025: Menang 4-1, The Blues Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/51/3142646/real_betis_vs_chelsea-RZuk_large.jpg
Link Live Streaming Real Betis vs Chelsea di Final Liga Konferensi Eropa 2024-2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/51/3122679/kevin_diks-5n8D_large.jpg
Reaksi Kevin Diks yang Kecewa Berat FC Copenhagen Dikalahkan Chelsea di 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656425/wushu-indonesia-juara-umum-sea-games-2025-sabet-5-medali-emas-3-perak-dan-1-perunggu-acl.webp
Wushu Indonesia Juara Umum SEA Games 2025, Sabet 5 Medali Emas, 3 Perak, dan 1 Perunggu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/gelandang_rb_leipzig_xaver_schlager.jpg
Profil Xaver Schlager, Gelandang Serbabisa RB Leipzig yang Diincar Juventus
