Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maskot dan Logo Piala Dunia U-17 2023 Resmi Diluncurkan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:50 WIB
Maskot dan Logo Piala Dunia U-17 2023 Resmi Diluncurkan
Logo Piala Dunia U-17 2023 resmi diluncurkan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Maskot dan logo Piala Dunia U-17 2023 resmi diluncurkan. Jika dilihat, maskot dan logo kali ini sama dengan yang dipakai pada Piala Dunia U-20 2023, yang batal digelar di Indonesia.

Maskot berbentuk seekor badak jawa bernama Bacuya kembali dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023. Sebagaimana diketahui, maskot tersebut sebelumnya sudah diperkenalkan jelang Piala Dunia U-20 2023.

Sayangnya, ajang tersebut batal digelar di tanah air. Adapun Bacuya sendiri digambarkan sebagai badak pemalu dan pendiam. Namun karakter tersebut akan berubah ketika dirinya berlari ke lapangan dan bermain sepak bola.

Tanduknya akan menyala ketika dirinya mengolah kulit bundar. Bacuya adalah representasi perjuangan hak anak muda untuk berekspresi dan penjaga talenta masa depan sepak bola.

Tak hanya maskot, logo Piala Dunia U-17 2023 juga sama dengan yang digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023 yang batal digelar di tanah air.

Logo tersebut memiliki warna merah putih serta corak arus yang menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Mahkota bergambar bola mewakili hasrat global akan permainan yang digemari seluruh dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656467/pangeran-mbs-segera-beli-fc-barcelona-nilainya-rp195-triliun-skx.webp
Pangeran MBS Segera Beli FC Barcelona, Nilainya RP195 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/riyan_jefri.jpg
Atlet Kickboxing Riyan Jefri Sumbang Emas ke-61 untuk Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement