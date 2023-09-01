Maskot dan Logo Piala Dunia U-17 2023 Resmi Diluncurkan

JAKARTA - Maskot dan logo Piala Dunia U-17 2023 resmi diluncurkan. Jika dilihat, maskot dan logo kali ini sama dengan yang dipakai pada Piala Dunia U-20 2023, yang batal digelar di Indonesia.

Maskot berbentuk seekor badak jawa bernama Bacuya kembali dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023. Sebagaimana diketahui, maskot tersebut sebelumnya sudah diperkenalkan jelang Piala Dunia U-20 2023.

Sayangnya, ajang tersebut batal digelar di tanah air. Adapun Bacuya sendiri digambarkan sebagai badak pemalu dan pendiam. Namun karakter tersebut akan berubah ketika dirinya berlari ke lapangan dan bermain sepak bola.

Tanduknya akan menyala ketika dirinya mengolah kulit bundar. Bacuya adalah representasi perjuangan hak anak muda untuk berekspresi dan penjaga talenta masa depan sepak bola.

Tak hanya maskot, logo Piala Dunia U-17 2023 juga sama dengan yang digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023 yang batal digelar di tanah air.

Logo tersebut memiliki warna merah putih serta corak arus yang menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Mahkota bergambar bola mewakili hasrat global akan permainan yang digemari seluruh dunia.