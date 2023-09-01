Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing Liga Europa 2023-2024: Liverpool Tak Punya Lawan Berat di Grup E

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |18:47 WIB
Hasil Drawing Liga Europa 2023-2024: Liverpool Tak Punya Lawan Berat di Grup E
Liverpool tergabung di Grup E pada Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters)
HASIL drawing Liga Europa 2023-2024 baru saja selesai berlangsung. Drawing atau undian dilakukan di Grimaldi Forum, Monako, pada Jumat (1/9/2023) pukul 18.00 WIB.

Hasil undian menempatkan klub Liga Inggris, Liverpool berada di Grup E. The Reds -julukan Liverpool - berada satu grup bersama LASK, Union Saint-Gilloise dan Toulouse FC.

Melihat kekuatan calon lawan, Liverpool jelas berada di atas angin. Asal tak jemawa, pasukan Jurgen Klopp hampir dipastikan bakal melaju ke babak berikutnya dengan status juara grup.

Sementara itu, grup neraka pada undian kali ini ada di Grup B. Ajax Amsterdam, Olympic Marseille, Brighton & Hove Albion dan AEK Athens akan saling sikut demi bisa lolos dari fase grup.

