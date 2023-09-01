Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2022, Live di RCTI!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:06 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2022, Live di RCTI!
Timnas Indonesia U-23 baru saja menyabet runner-up di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2022 akan dibahas Okezone. Timnas Indonesia U-23 bakal menghadapi Korea Utara U-23, Kyrgyzstan U-23, dan Taiwan U-23 di fase Grup F yang bakal ditayangkan secara live di RCTI!

Sekadar diketahui, Asian Games 2022 sejatinya akan digelar di Hangzhou, China, pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Namun, khusus untuk cabang olahraga (cabor) sepakbola putra, bakal dimulai sejak 19 September 2023 mendatang.

Sebanyak 23 negara Asia yang menjadi kontestan Asian Games 2022 cabor sepakbola putra dibagi ke dalam enam grup. Masing-masing grup berisikan empat negara, kecuali Grup D yang hanya terdiri dari tiga peserta.

Timnas Indonesia U-23 sendiri dikategorikan masuk dalam pot 2 bersama Arab Saudi, Palestina, Suriah, Bahrain, dan Bangladesh. Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia U-23 tergabung dalam Grup F bersama Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan.

Sesuai jadwal yang sudah dirilis RCTI di Instagram resminya, Timnas Indonesia U-23 lebih dulu akan menantang Kyrgyzstan U-23. Pertandingan ini bakal dilangsungkan pada Selasa, 19 September 2023 pukul 17.30 WIB.

