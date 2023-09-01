Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Live di RCTI!

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Semua pertandingan Timnas Indonesia U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bakal disiarkan secara langsung di RCTI.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-23 bersua Taiwan U-23 pada Sabtu, 9 September 2023 pukul 19.00 WIB.

(Elkan Baggott siap perkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024)

Berselang tiga hari atau pada Selasa, 12 September 2023 pukul 19.00 WIB, giliran Turkmenistan U-23 yang dijajal Timnas Indonesia U-23. Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024?

Timnas Indonesia U-23 lolos otomatis ke Piala Asia U-23 2024 jika finis sebagai juara grup. Jika finis runner-up, Timnas Indonesia U-23 bisa mengintip peluang lolos lewat jalur empat runner-up terbaik.

Demi merealisasikan keinginan di atas, pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain terbaiknya. Sebanyak 27 pemain dipanggil, termasuk lima pesepakbola abroad, yakni Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, Rafael Struick, Ivar Jenner dan Elkan Baggott.

Nama-nama di atas bakal dipadukan dengan pemain-pemain U-23 yang bersinar di Liga 1 2023-2024. Sebut saja Ernando Ari, Rizky Ridho, Beckham Putra hingga Ramadhan Sananta.