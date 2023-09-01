Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:51 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023, Live di RCTI!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. (Foto: Aldi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 sudah dirilis. Laga bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat, 8 September 2023 dan disiarkan secara live di RCTI mulai pukul 19.00 WIB.

“September ini bakal dipenuhi dengan aksi-aksi hebat dari lapangan hijau! Dukung terus tim favorit kamu dan saksikan matchnya!,” tulis akun Instagram @rctisports, sembari menampilkan jadwal laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan.

Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Turkmenistan

(Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Turkmenistan. (Foto: Instagram/@rctisports)

Di FIFA Matchday September 2023, Timnas Indonesia hanya melakoni satu pertandingan. Alasannya karena FIFA Matchday September 2023 yang berlangsung pada 4-12 September 2023 digelar berbarengan dengan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023.

Secara materi pemain, Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U-23 jelas berbeda, namun Shin Tae-yong yang membesut kedua tim di atas. Sempat beredar kabar asisten Shin Tae-yong, Choi In-cheol, akan memimpin skuad Timnas Indonesia di laga kontra Turkmenistan.

Namun, kabar itu dibantah asisten pelatih Shin Tae-yong yang lain, Nova Arianto. Shin Tae-yong disebut tetap memimpin laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan, sedangkan Choi In-cheol hanya dipercaya memimpin sesi latihan skuad Garuda senior saja.

Choi In-cheol memimpin latihan skuad Garuda senior karena Shin Tae-yong fokus mempersiapkan Timnas Indonesia U-23 yang turun di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023.

