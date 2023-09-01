Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023, Live di RCTI!

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. (Foto: Aldi Chandra/MNC Portal Indonesia)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 sudah dirilis. Laga bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat, 8 September 2023 dan disiarkan secara live di RCTI mulai pukul 19.00 WIB.

“September ini bakal dipenuhi dengan aksi-aksi hebat dari lapangan hijau! Dukung terus tim favorit kamu dan saksikan matchnya!,” tulis akun Instagram @rctisports, sembari menampilkan jadwal laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan.

(Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Turkmenistan. (Foto: Instagram/@rctisports)

Di FIFA Matchday September 2023, Timnas Indonesia hanya melakoni satu pertandingan. Alasannya karena FIFA Matchday September 2023 yang berlangsung pada 4-12 September 2023 digelar berbarengan dengan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023.

Secara materi pemain, Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U-23 jelas berbeda, namun Shin Tae-yong yang membesut kedua tim di atas. Sempat beredar kabar asisten Shin Tae-yong, Choi In-cheol, akan memimpin skuad Timnas Indonesia di laga kontra Turkmenistan.

Namun, kabar itu dibantah asisten pelatih Shin Tae-yong yang lain, Nova Arianto. Shin Tae-yong disebut tetap memimpin laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan, sedangkan Choi In-cheol hanya dipercaya memimpin sesi latihan skuad Garuda senior saja.

Choi In-cheol memimpin latihan skuad Garuda senior karena Shin Tae-yong fokus mempersiapkan Timnas Indonesia U-23 yang turun di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023.