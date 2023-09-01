Emil Audero Disamakan PSSI dengan Cristiano Ronaldo, Bakal Banyak Pemain Keturunan Grade A Perkuat Timnas Indonesia?

EMIL Audero disamakan PSSI dengan megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo. Anggota Komite Disiplin PSSI, Hasani Abdulgani, mengatakan jika Emil Audero berhasil dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), bakal banyak pemain keturunan Grade A yang tertarik memperkuat Timnas Indonesia.

Kondisi Emil Audero di atas sama persis seperti yang dilakukan Cristiano Ronaldo di Arab Saudi. Awalnya tak banyak pesepakbola top dunia yang mau melanjutkan karier di Arab Saudi.

(Cristiano Ronaldo muncul sebagai magnet sepakbola Arab Saudi)

Namun, setelah Cristiano Ronaldo gabung Al Nassr pada 31 Desember 2022, banyak pesepakbola top dunia mendarat di klub-klub Negeri Minyak tersebut. Beberapa pesepakbola top dunia yang gabung klub Arab Saudi pada bursa transfer musim panas 2023 adalah Karim Benzema (Al Ittihad), Neymar Jr (Al Hilal), Sadio Mane (Al Nassr) hingga Roberto Firmino (Al Ahli).

“Kalau pemain sekelas Emil Audero mau bermain untuk Timnas Indonesia, itu semua pemain Eropa pasti tanya, kok bisa? Pasti kepancing mereka,” kata Hasani Abdulgani di akun YouTube GAN Channel.

“Kita ambil contoh Cristiano Ronaldo yang pindah ke Arab Saudi. Dulu siapa yang mau pindah ke Arab? Sekarang banyak pemain top yang mau ke Arab. Jadi, kita perlu pemain seperti Emil atau Jayden Oostwerolde yang punya kelas untuk main di kita. Hal itu akan memudahkan kita saat mencari pemain lain, terlebih jika prestasi kita naik,” lanjut Hasani Abdulgani.

Wacana PSSI menaturalisasi Emil Audero sejatinya berembus sejak era PSSI dipimpin Edy Rahmayadi. Rumor itu kembali mencuat tahun lalu ketika Hasani Abdulgani mencoba mendekati Emil Audero melalui agen sepakbola asal Italia.