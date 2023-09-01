Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Terbesar Park Hang-seo Tolak Mentah-Mentah Tawaran Fantastis dari Timnas Indonesia dan Persib Bandung

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |13:31 WIB
Alasan Terbesar Park Hang-seo Tolak Mentah-Mentah Tawaran Fantastis dari Timnas Indonesia dan Persib Bandung
Park Hang-seo dikabarkan sempat mendapat tawaran melatih Timnas Indonesia (Foto: AFF)
A
A
A

ALASAN terbesar Park Hang-seo tolak mentah-mentah tawaran fantastis dari Timnas Indonesia dan Persib Bandung terungkap. Dalam pernyataan terbarunya, juru taktik asal Korea Selatan itu memberikan alasan yang menohok dan terkesan sombong.

Pada akhir Juli 2023 lalu, media Vietnam, Danviet, melaporkan bahwa Park Hang-seo sempat mendapat tawaran untuk melatih Timnas Indonesia. PSSI saat itu disebut menawarkan gaji sebesar 34,6 miliar VND atau setara Rp22,5 miliar per tahun kepada mantan pelatih Timnas Vietnam itu.

Masih menurut sumber yang sama, Park Hang-seo juga mendapat tawaran dari Persib Bandung dengan gaji senilai 22,5 miliar VND per tahun atau setara Rp14,2 miliar. Namun, Park Hang-seo disebut telah menolak mentah-mentah tawaran fantastis dari Timnas Indonesia dan Persib Bandung itu.

Baru-baru ini, Park Hang-seo akhirnya mengungkapkan alasan terbesar dirinya menolak dua tawaran tersebut. Hal itu diungkapkan Park Hang-seo usai resmi meluncurkan akademi sepakbola miliknya pada Rabu (30/8/2023).

Dalam acara peluncuran tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku mendapat banyak tawaran dari berbagai negara termasuk Indonesia. Eks pelatih Timnas Vietnam itu menolak tawaran tersebut karena tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan olehnya.

“Hanya jika sebuah tim memenuhi persyaratan yang saya tetapkan, saya akan mempertimbangkan untuk menjadi pelatih kepala mereka," ungkap Park Hang-seo, mengutip dari Sports442, Jumat (1/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190168/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_mau_main_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-HqoO_large.jpg
Penyebab Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189999/shin_tae_yong_selalu_senang_saat_kembali_ke_indonesia-n5LC_large.jpg
Shin Tae-yong Selalu Senang Kembali ke Indonesia: Seperti Rumah Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189963/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_ingin_bermain_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-biec_large.jpg
Bos JDT: Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656353/kontingen-esports-putra-indonesia-amankan-medali-perunggu-sea-games-2025-dari-mobile-legends-kpp.webp
Kontingen Esports Putra Indonesia Amankan Medali Perunggu SEA Games 2025 dari Mobile Legends
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/tim_tenis_putri_meraih_medali_emas_ke_28_untuk_kon.jpg
Dua Emas SEA Games Jadi Sinyal Kebangkitan Tenis Indonesia, Nurdin Halid: Pembinaan di Jalur Tepat!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement