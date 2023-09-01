Alasan Terbesar Park Hang-seo Tolak Mentah-Mentah Tawaran Fantastis dari Timnas Indonesia dan Persib Bandung

ALASAN terbesar Park Hang-seo tolak mentah-mentah tawaran fantastis dari Timnas Indonesia dan Persib Bandung terungkap. Dalam pernyataan terbarunya, juru taktik asal Korea Selatan itu memberikan alasan yang menohok dan terkesan sombong.

Pada akhir Juli 2023 lalu, media Vietnam, Danviet, melaporkan bahwa Park Hang-seo sempat mendapat tawaran untuk melatih Timnas Indonesia. PSSI saat itu disebut menawarkan gaji sebesar 34,6 miliar VND atau setara Rp22,5 miliar per tahun kepada mantan pelatih Timnas Vietnam itu.

Masih menurut sumber yang sama, Park Hang-seo juga mendapat tawaran dari Persib Bandung dengan gaji senilai 22,5 miliar VND per tahun atau setara Rp14,2 miliar. Namun, Park Hang-seo disebut telah menolak mentah-mentah tawaran fantastis dari Timnas Indonesia dan Persib Bandung itu.

Baru-baru ini, Park Hang-seo akhirnya mengungkapkan alasan terbesar dirinya menolak dua tawaran tersebut. Hal itu diungkapkan Park Hang-seo usai resmi meluncurkan akademi sepakbola miliknya pada Rabu (30/8/2023).

Dalam acara peluncuran tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku mendapat banyak tawaran dari berbagai negara termasuk Indonesia. Eks pelatih Timnas Vietnam itu menolak tawaran tersebut karena tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan olehnya.

“Hanya jika sebuah tim memenuhi persyaratan yang saya tetapkan, saya akan mempertimbangkan untuk menjadi pelatih kepala mereka," ungkap Park Hang-seo, mengutip dari Sports442, Jumat (1/9/2023).