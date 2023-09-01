Kisah Victor Dethan, Wonderkid Timnas Indonesia Berdarah Kanada

KISAH Victor Dethan yang dikenal sebagai wonderkid Timnas Indonesia menarik untuk disimak. Ia pernah masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20.

Victor Dethan lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 11 Juli 2004. Meski begitu, ia tumbuh besar di Malang, Jawa Timur.

Pria bernama lengkap Victor Jonson Benjamin Dethan itu sudah berkecimpung di dunia sepak bola sejak masih 13 tahun. Ia bergabung dengan PSM Makassar sejak 2019.

Meski usianya terbilang muda, tapi Victor mendapat kepercayaan dari Bernardo Tavares untuk tampil di lapangan hijau. Tercatat, ia sudah tampil 16 kali dengan torehan satu assist.

Bukan hanya andal dalam membantu lini penyerangan. Pemain yang berposisi sebagai Winger kanan ini juga baik dalam bertahan. Terbukti, Victor sukses melancarakn enam tekel, enam intersep, dan tiga clearances (sapuan).

Perihal passing, Victor mencatatkan 37 operan sukses dari 59 percobaan. Jumlah tersebut menandakan akurasi umpannya cukup baik.

Perlahan tapi pasti, nama Victor kian dikenal hingga akhirnya dipanggil Bima Sakti untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia U-16 pada pengujung 2020. Di saat bersamaan, permainannya mulai meningkat setelah ditempa di Elite Pro Academy (EPA) U-18.

Pada awal 2023, Victor mendapat kesempatan promosi ke tim senior. Padahal, debutnya bersama PSM sudah terjadi lebih dulu pada 29 Juli 2022.