Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Victor Dethan, Wonderkid Timnas Indonesia Berdarah Kanada

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:08 WIB
Kisah Victor Dethan, <i>Wonderkid</i> Timnas Indonesia Berdarah Kanada
Kisah Victor Dethan menarik untuk disimak (Foto: Instagram/@victordethan777)
A
A
A

KISAH Victor Dethan yang dikenal sebagai wonderkid Timnas Indonesia menarik untuk disimak. Ia pernah masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20.

Victor Dethan lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 11 Juli 2004. Meski begitu, ia tumbuh besar di Malang, Jawa Timur.

Victor Dethan

Pria bernama lengkap Victor Jonson Benjamin Dethan itu sudah berkecimpung di dunia sepak bola sejak masih 13 tahun. Ia bergabung dengan PSM Makassar sejak 2019.

Meski usianya terbilang muda, tapi Victor mendapat kepercayaan dari Bernardo Tavares untuk tampil di lapangan hijau. Tercatat, ia sudah tampil 16 kali dengan torehan satu assist.

Bukan hanya andal dalam membantu lini penyerangan. Pemain yang berposisi sebagai Winger kanan ini juga baik dalam bertahan. Terbukti, Victor sukses melancarakn enam tekel, enam intersep, dan tiga clearances (sapuan).

Perihal passing, Victor mencatatkan 37 operan sukses dari 59 percobaan. Jumlah tersebut menandakan akurasi umpannya cukup baik.

Perlahan tapi pasti, nama Victor kian dikenal hingga akhirnya dipanggil Bima Sakti untuk menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia U-16 pada pengujung 2020. Di saat bersamaan, permainannya mulai meningkat setelah ditempa di Elite Pro Academy (EPA) U-18.

Pada awal 2023, Victor mendapat kesempatan promosi ke tim senior. Padahal, debutnya bersama PSM sudah terjadi lebih dulu pada 29 Juli 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189999/shin_tae_yong_selalu_senang_saat_kembali_ke_indonesia-n5LC_large.jpg
Shin Tae-yong Selalu Senang Kembali ke Indonesia: Seperti Rumah Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189963/cristiano_ronaldo_disebut_hanya_ingin_bermain_di_johor_jika_al_nassr_tur_asia_di_malaysia_cristiano-biec_large.jpg
Bos JDT: Cristiano Ronaldo Hanya Mau Main di Johor jika Al Nassr Jalani Tur Asia di Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656275/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-ke7-indonesia-perkasa-di-posisi-2-dengan-52-emas-lwu.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Ke-7: Indonesia Perkasa di Posisi 2 dengan 52 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/thom_haye.jpg
Thom Haye Siap Pimpin Kebangkitan Persib Bandung, Bobotoh Diminta Penuhi GBLA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement