SEPAKBOLA DUNIA

Jawaban Menohok Cristiano Ronaldo saat Dites Kebohongan Apakah Pernah Cari Sesuatu di Google

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |10:43 WIB
Jawaban Menohok Cristiano Ronaldo saat Dites Kebohongan Apakah Pernah Cari Sesuatu di Google
Cristiano Ronaldo beri jawaban menohok saat ditanya apakah mencari sesuatu di Google atau tidak. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

JAWABAN menohok Cristiano Ronaldo saat dites kebohongan apakah dirinya pernah mencari sesuatu di google atau tidak menarik untuk diulas. Dalam tes kebohongan itu, penyerang Al Nassr itu tidak malu dan sangat percaya diri dengan kemampuan serta penampilannya sejauh ini.

Beberapa waktu lalu, Cristiano Ronaldo mengikuti tes kebohongan bersama pemeriksa poligraf profesional dalam rangka promosi perusahaan mata uang crypto bernama Binance.

Cristiano Ronaldo

(Cristiano Ronaldo beri jawaban menohok saat ditanya apakah pernah mencari sesuatu di Google atau tidak. Foto: Instagram/@cristiano)

Dalam tes tersebut, Cristiano Ronaldo mendapat banyak pertanyaan berkaitan dengan karirenya yang cemerlang. Salah satu pertanyaan yang paling menarik perhatian adalah apakah Cristiano Ronaldo pernah mencari namanya sendiri di google. Menariknya, Cristiano Ronaldo secara terang-terangan mengaku berkali-kali mencari namanya di google.

Dengan kata lain, bintang Timnas Portugal itu benar-benar kerap mencari namanya di google. Selain pertanyaan itu, pemenang Ballon dOr lima kali itu juga ditanyai seputar gaya hidup, rencana masa depan, hingga mata uang crypto. Hal itu termasuk tentang satu trofi yang belum ada dalam etalase pencapaiannya, yakni trofi Piala Dunia.

Mendapat pertanyaan tentang Piala Dunia, legenda Manchester United dan Real Madrid itu mengakui Piala Dunia merupakan tantangan paling berat yang ada di karier sepakbolanya.

Meski begitu, video lengkap wawancara Cristiano Ronaldo dengan alat pendeteksi kebohongan bersama perusahaan crypto, Binance, belum diluncurkan. Akan tetapi, beberapa teaser dari klip video aslinya telah banyak dibagikan Binance.



      

