Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo dan Klub Arab Saudi Ditolak Mentah-Mentah oleh Presiden UEFA untuk Main di Liga Champions Eropa

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |10:05 WIB
Cristiano Ronaldo dan Klub Arab Saudi Ditolak Mentah-Mentah oleh Presiden UEFA untuk Main di Liga Champions Eropa
Cristiano Ronaldo takkan bisa main di Liga Champions Eropa selama masih mentas di Al Nassr. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo, dan klub Arab Saudi lainnya ditolak mentah-mentah oleh Presiden UEFA, Aleksandar Ceferin, untuk main di Liga Champions Eropa. Orang nomor satu di UEFA itu menegaskan hanya klub-klub Eropa saja yang bisa berpartisipasi di Liga Champions Benua Biru!

Sebelumnya, Chief Operating Officer Liga Arab Saudi, Carlo Nohra, pernah menyebut pihaknya terbuka dengan ide-ide untuk memajukan kompetisi yang diikuti Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan itu. Salah satunya, dengan melakukan terobosan klub-klub Arab Saudi untuk ikut berpartisipasi di Liga Champions Eropa.

Cristiano Ronaldo

(Selama main di Al Nassr, Cristiano Ronaldo takkan bisa lagi mentas di Liga Champions Eropa)

"Kami berusaha menjadi berbeda. Jadi, segala perubahan atau peningkatan yang bisa diperkenalkan di liga ini, akan disambut baik," kata Carlo Nohra beberapa waktu lalu, dikutip dari Goal International.

Menurut laporan Corriere dello Sport, otoritas sepakbola Arab Saudi ingin klub-klubnya diizinkan masuk ke Liga Champions Eropa pada musim 2024-2025. Bahkan, Federasi Sepakbola Arab Saudi dan para eksekutif dari empat klub utama milik Dana Investasi Publik Saudi (PIF) tengah bergerak.

Masih menurut laporan dari sumber yang sama, mereka sedang mempersiapkan proposal untuk dipresentasikan ke UEFA. Jika diterima, hal ini memungkinkan tim pemenang Liga Arab Saudi untuk mendapatkan tiket "wild card" ke Liga Champions Eropa.

Menanggapi hal tersebut, Presiden UEFA, Aleksandar Ceferin, dengan tegas menolak Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan serta klub Arab Saudi lainnya untuk bisa ikut Liga Champions Eropa. Pria asal Slovenia mengatakan hanya klub-klub Benua Biru saja yang bisa berpartisipasi di Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi Eropa!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656275/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-ke7-indonesia-perkasa-di-posisi-2-dengan-52-emas-lwu.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Ke-7: Indonesia Perkasa di Posisi 2 dengan 52 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/basral_graito_hutomo_meraih_emas_sea_games_2025_ca.jpg
Atlet Skateboard Indonesia Basral Graito Hutomo Ingin Donasikan Bonus Rp1 Miliar untuk Anak Yatim Piatu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement