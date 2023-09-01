Cristiano Ronaldo dan Klub Arab Saudi Ditolak Mentah-Mentah oleh Presiden UEFA untuk Main di Liga Champions Eropa

Cristiano Ronaldo takkan bisa main di Liga Champions Eropa selama masih mentas di Al Nassr. (Foto: Instagram/@cristiano)

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo, dan klub Arab Saudi lainnya ditolak mentah-mentah oleh Presiden UEFA, Aleksandar Ceferin, untuk main di Liga Champions Eropa. Orang nomor satu di UEFA itu menegaskan hanya klub-klub Eropa saja yang bisa berpartisipasi di Liga Champions Benua Biru!

Sebelumnya, Chief Operating Officer Liga Arab Saudi, Carlo Nohra, pernah menyebut pihaknya terbuka dengan ide-ide untuk memajukan kompetisi yang diikuti Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan itu. Salah satunya, dengan melakukan terobosan klub-klub Arab Saudi untuk ikut berpartisipasi di Liga Champions Eropa.

"Kami berusaha menjadi berbeda. Jadi, segala perubahan atau peningkatan yang bisa diperkenalkan di liga ini, akan disambut baik," kata Carlo Nohra beberapa waktu lalu, dikutip dari Goal International.

Menurut laporan Corriere dello Sport, otoritas sepakbola Arab Saudi ingin klub-klubnya diizinkan masuk ke Liga Champions Eropa pada musim 2024-2025. Bahkan, Federasi Sepakbola Arab Saudi dan para eksekutif dari empat klub utama milik Dana Investasi Publik Saudi (PIF) tengah bergerak.

Masih menurut laporan dari sumber yang sama, mereka sedang mempersiapkan proposal untuk dipresentasikan ke UEFA. Jika diterima, hal ini memungkinkan tim pemenang Liga Arab Saudi untuk mendapatkan tiket "wild card" ke Liga Champions Eropa.

Menanggapi hal tersebut, Presiden UEFA, Aleksandar Ceferin, dengan tegas menolak Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan serta klub Arab Saudi lainnya untuk bisa ikut Liga Champions Eropa. Pria asal Slovenia mengatakan hanya klub-klub Benua Biru saja yang bisa berpartisipasi di Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi Eropa!