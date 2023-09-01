FC Utrecht Sebut Keunggulan Timnas Indonesia U-23 Setelah Lepas Ivar Jenner ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

KLUB Ivar Jenner, FC Utrecht, menyebut satu keunggulan Timnas Indonesia U-23 jelang mengarungi Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023. FC Utrecht menyebut Timnas Indonesia U-23 memiliki keunggulan, yakni status tuan rumah sehingga berpeluang lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Sekadar diketahui, Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dihuni Timnas Indonesia U-23, Turkmenistan U-23 dan Taiwan U-23. Nantinya, seluruh pertandingan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dilangsungkan di Stadion Manahan Solo.

Status itu membuat Timnas Indonesia U-23 bisa lolos langsung ke putaran final Piala Asia U-23 2024 jika finis sebagai juara grup. Jika tidak mampu meraihnya, skuad Garuda Muda masih berpeluang lolos melalui jalur empat runner-up terbaik.

“Jenner dan kawan-kawan memiliki keunggulan sebagai tuan rumah selama turnamen kualifikasi ini. Secara total, turnamen akan berlangsung selama seminggu,” tulis FC Utrecht di akun Instagram mereka.

Selain itu, FC Utrecht juga sudah merelakan Ivar Jenner gabung Timnas Indonesia U-23. Meski Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, ajang ini digelar berbarengan dengan FIFA Matchday sehingga kompetisi-kompetisi di Eropa pun libur sejenak.