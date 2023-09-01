Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FC Utrecht Sebut Keunggulan Timnas Indonesia U-23 Setelah Lepas Ivar Jenner ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:48 WIB
FC Utrecht Sebut Keunggulan Timnas Indonesia U-23 Setelah Lepas Ivar Jenner ke Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Ivar Jenner dilepas FC Utrecht untuk membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@ivarjnr)
A
A
A

KLUB Ivar Jenner, FC Utrecht, menyebut satu keunggulan Timnas Indonesia U-23 jelang mengarungi Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023. FC Utrecht menyebut Timnas Indonesia U-23 memiliki keunggulan, yakni status tuan rumah sehingga berpeluang lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Sekadar diketahui, Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dihuni Timnas Indonesia U-23, Turkmenistan U-23 dan Taiwan U-23. Nantinya, seluruh pertandingan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dilangsungkan di Stadion Manahan Solo.

Ivar Jenner

Status itu membuat Timnas Indonesia U-23 bisa lolos langsung ke putaran final Piala Asia U-23 2024 jika finis sebagai juara grup. Jika tidak mampu meraihnya, skuad Garuda Muda masih berpeluang lolos melalui jalur empat runner-up terbaik.

“Jenner dan kawan-kawan memiliki keunggulan sebagai tuan rumah selama turnamen kualifikasi ini. Secara total, turnamen akan berlangsung selama seminggu,” tulis FC Utrecht di akun Instagram mereka.

Selain itu, FC Utrecht juga sudah merelakan Ivar Jenner gabung Timnas Indonesia U-23. Meski Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, ajang ini digelar berbarengan dengan FIFA Matchday sehingga kompetisi-kompetisi di Eropa pun libur sejenak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/49/1656051/pembalap-muda-awhin-sanjaya-meninggal-dunia-di-final-sumatera-cup-prix-2025-nhx.webp
Pembalap Muda Awhin Sanjaya Meninggal Dunia di Final Sumatera Cup Prix 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/basral_graito_hutomo_meraih_emas_sea_games_2025_ca.jpg
Atlet Skateboard Indonesia Basral Graito Hutomo Ingin Donasikan Bonus Rp1 Miliar untuk Anak Yatim Piatu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement