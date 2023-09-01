Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Indonesia U-23 jika Diadu, Siapa yang Menang?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |07:02 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Indonesia U-23 jika Diadu, Siapa yang Menang?
Prediksi line up Timnas Indonesia jika menghadapi Timnas Indonesia U-23 (Foto: MPI/Astra Bonardo)
A
A
A

BERIKUT prediksi line up Timnas Indonesia vs Timnas Indonesia U-23 jika diadu. Siapa yang akan menang dari laga tersebut?

Kedua tim itu akan tampil dalam waktu nyaris bersamaan di ajang berbeda. Indonesia dijadwalkan menghadapi Timnas Turkmenistan pada FIFA Matchday, Jumat 8 September 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur.

Awak Timnas Indonesia U-23 berfoto bersama usai Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

Sementara itu, Indonesia U-23 akan tampil pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 6-12 September 2023. Pelatih Shin Tae-yong lantas 'membagi dua' kekuatan.

Selama ini, Shin dikenal kerap mengandalkan darah-darah muda di Timnas Indonesia. Alhasil, ketika dua ajang digelar bersamaan, ia terpaksa membagi kekuatan ke dua tim yang berbeda.

Pemain-pemain berusia 23 tahun ke bawah yang selama ini jadi andalan, dimasukkan ke Timnas Indonesia U-23. Alhasil, sejumlah wajah baru menghuni skuad Garuda yang akan menggelar latihan di Surabaya jelang melawan Turkmenistan.

Menarik untuk memprediksi siapa saja yang mengisi line up kedua kesebelasan jika diadu. Mari dimulai dari skuad Timnas Indonesia (senior) yang biasa memakai formasi 3-4-3.

Di posisi penjaga gawang, nama Nadeo Argawinata yang kembali dipanggil, pantas dikedepankan. Kemudian, trio pemain belakang bisa diisi oleh Fachruddin Aryanto, Jordi Amat, dan Sandy Walsh.

Kuartet lini tengah akan diisi oleh Asnawi Mangkualam, Marc Klok, Rachmat Irianto, dan Shayne Pattynama. Sementara itu, trisula di depan menjadi milik Yakob Sayuri, Dimas Drajad, dan Stefano Lilipaly.

Halaman:
1 2
      
