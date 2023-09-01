Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Diadu, Siapa yang Memenangkan Laga Timnas Indonesia Senior vs Timnas Indonesia U-23?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |06:23 WIB
Jika Diadu, Siapa yang Memenangkan Laga Timnas Indonesia Senior vs Timnas Indonesia U-23?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi instruksi kepada anak asuhnya (Foto: PSSI)
A
A
A

JIKA diadu, siapa yang memenangkan laga Timnas Indonesia senior vs Timnas Indonesia U-23? Pertanyaan ini timbul setelah Timnas Indonesia senior dan Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sama-sama akan unjuk gigi di laga resmi pada awal September 2023 ini.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia senior- akan lebih dulu menjamu Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Jumat 8 September 2023.

Awak Timnas Indonesia U-23 berfoto bersama usai Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

Di waktu yang berdekatan, Timnas Indonesia U-23 bakal menjalani dua laga Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Skuad Garuda Muda akan bersua Taiwan U-23 pada 9 September 2023 dan melawan Turkmenistan U-23 pada 12 September 2023 di Stadion Manahan Solo.

Untuk Timnas Indonesia senior, mereka bakal menggelar pemusatan latihan (TC) di Surabaya, Jawa Timur mulai 4 September 2023 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun telah memanggil 24 pemain terbaiknya.

Di antaranya ada wajah baru seperti Wahyu Prasetyo (PSIS Semarang), Ryan Kurnia (Persib Bandung), hingga Aji Kusuma (Persija Jakarta). Selain itu, ada beberapa pemain abroad yakni Asnawi Mangkualam (Jeongnam Dragons), Sandy Walsh (KV Mechelen), Jordi Amat (Johor Darul Ta'zim), Shayne Pattynama (Viking FK), hingga Saddil Ramdani (Sabah FC).

Sedangkan Timnas Indonesia U-23, mereka memulai pemusatan latihan pada 4 September di Solo, Jawa Tengah. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain terbaiknya termasuk personel Timnas Indonesia senior yakni Ernando Ari (Persebaya Surabaya), Rizky Ridho (Persija Jakarta) hingga Ramadhan Sananta (PSM Makassar).

Selain itu, Shin Tae-yong juga menyertakan lima pemain abroad ke skuad Garuda Muda. Mereka adalah Elkan Baggott (Ipswich Town), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Ivar Jenner (FC Utrecht), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Rafael Struick (ADO Den Haag).

