Hadapi Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Kapten Timmas Taiwan U-23 Bicara Persiapan yang Berbeda

KAPTEN Timmas Taiwan U-23, Chen Shixun, bicara persiapan yang berbeda jelang hadapi Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pasalnya, ia menilai ajang tersebut akan berbeda sehingga timnya dituntut meraih hasil maksimal.

Taiwan U-23 bakal melawan Timnas Indonesia U-23 dan Turkmenistan U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Setelah melawan Turkmenistan pada 6 September 2023, mereka akan menantang Timnas Indonesia U-23 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 9 September.

Jelang menghadapi Timnas Indonesia U-23, Chen percaya diri bisa menjalani tugasnya sebagai kapten Timnas Taiwan U-23 dengan baik. Sebab, pemain yang berposisi sebagai sayap kiri itu sudah memahami rekan satu tim dan pelatih.

Terlebih, Chen pernah bekerja sama dengan pelatih Timnas Taiwan U-23, Zeng Tailin, di tim Universitas Mingchuan selama empat tahun. Sebab itu, ia siap memberikan yang terbaik saat menghadapi Timnas Indonesia U-23 maupun Turkmenistan U-23.

Namun, Chen memprediksi Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 ini akan berbeda dan berjalan ketat. Sebab itu, ia dan rekan setimnya akan menjalani persiapan yang berbeda untuk menghadapi Timnas Indonesia U-23 dan Turkmenistan karena timnya dituntut meraih hasil maksimal.

"Dulu, saya pernah menjadi kapten tim beberapa kali, tetapi saya mungkin belum terbiasa, dan secara keseluruhan kurang terlalu bagus kinerjanya," ungkap Chen, dilansir dari Gogoal, Jumat (1/9/2023).