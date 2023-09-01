Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Pesepakbola Bintang Dunia yang Terang-terangan Membenci Jose Mourinho, Nomor 1 Eks Bintang Real Madrid!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |06:02 WIB
10 Pesepakbola Bintang Dunia yang Terang-terangan Membenci Jose Mourinho, Nomor 1 Eks Bintang Real Madrid!
Sergio Ramos kala membela Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

10 pesepakbola bintang dunia yang terang-terangan membenci Jose Mourinho menarik dikulik. Sebab, meski dikenal sebagai pelatih yang jenius, ternyata ada banyak pesepakbola bintang dunia yang secara terang-terangan membenci Jose Mourinho.

Hal itu tidak lepas dari sikap ambisius yang dimiliki oleh pelatih asal Portugal tersebut. Dengan ambisi yang terus meledak-ledak, Mourinho selalu membuat seluruh pemainnya memiliki semangat berapi-api.

Jose Mourinho

Namun di sisi lain, ambisinya yang kerap berlebihan membuatnya kerap melakukan hal yang tak seharusnya. Alhasil, Mourinho berujung dibenci oleh pemainnya sendiri.

Melansir Pundit Feed, Jumat (1/9/2023), inilah 10 pesepakbola bintang top dunia yang terang-terangan membenci Jose Mourinho.

10. Ricardo Quaresma

Ricardo Quaresma

Ricardo Quaresma menjalin kerja sama dengan Mourinho di Inter Milan. Sayangnya, penampilannya yang gagal bersinar membuat Mourinho kurang simpati kepadanya.

Di sisi lain, Quaresma terang-terangan mengatakan bahwa kepindahannya ke Inter adalah sebuah penyesalan terbesar. Bahkan, Quaresma sampai kehilangan kepercayaan diri di tangan Jose Mourinho.

9. Iker Casillas

Iker Casillas

Iker Casillas menjadi andalan Jose Mourinho di Real Madrid. Sayangnya, Casillas diperlakukan dengan sangat buruk oleh Mourinho yang membuat mereka kerap bertengkar.

Terlebih, Mourinho pernah mengatakan bahwa Real Madrid tidak akan mampu menyaingi Barcelona dalam hal sepakbola murni. Tak lama, hubungan keduanya semakin tegang tatkala susunan pemain Los Blancos untuk menghadapi Barcelona bocor ke media pada 2011.

8. Luke Shaw

Luke Shaw

Luke Shaw menjalani karier yang sangat berat dibawah asuhan Jose Mourinho di Manchester United. Bek sayap itu dinilai jauh dari ekspektasi yang membuatnya dikritik habis oleh Mourinho dalam sebuah wawancara.

Anehnya, pada saat itu, Luke Shaw justru tidak dibuang. Setelah pulih dari cedera pasca pertandingan melawan PSV di Liga Champions, Luke Shaw justru mendapat tempatnya kembali di posisi bek kiri.

Halaman:
1 2 3
      
