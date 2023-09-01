Momen Shin Tae-yong Dilempar Buket Bunga saat Terpilih sebagai Pelatih Olahraga Terfavorit di Indonesia Awards 2023

JAKARTA - Momen Shin Tae-yong dilempar buket bunga saat terpilih sebagai pelatih olahraga terfavorit di Indonesia Awards 2023 mencuri perhatian. Sebab, hal itu jarang terjadi dalam sebuah penghargaan.

Shin meraih penghargaan pelatih olahraga terfavorit di Indonesia Awards 2023. Pengumuman itu disampaikan dalam acara Indonesia Awards 2023 yang digelar di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 31 Agustus 2023 malam WIB.

Ketika naik ke atas panggung, Shin langsung diajak berswafoto oleh salah satu host yakni Aldi Taher. Hal itu kemudian menarik perhatian hadirin di lokasi.

Selang beberapa detik, momen unik lainnya terjadi. Seseorang melempar buket bunga kepada Shin yang berada di panggung. Pria asal Korea Selatan itu dengan cekatan menangkap buket bunga yang dilempar.

Sontak, penonton heboh dengan hal tersebut. Pria kelahiran Yeongdeok itu tampak semringah menerima penghargaan ini. Tak lama, ia mengucapkan terima kasih dan beberapa kata dalam Bahasa Indonesia.

"Terima kasih ya. Aku cinta Indonesia," kata Shin di atas panggung, yang langsung disambut tepuk tangan meriah.

Lebih lanjut, pria berusia 53 tahun itu bicara mengenai penghargaan yang diterimanya. Shin mengatakan, pengakuan itu justru memberi tekanan lebih kepadanya untuk memberikan yang terbaik.

"Terima kasih sudah memberikan penghargaan yang sebuah kehormatan bagi saya sendiri,” ujar Shin, yang diterjemahkan oleh penerjemah pribadinya, Jeong Seok-seo.