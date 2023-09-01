Hokky Caraka Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Begini Reaksi Pelatih PSS Sleman

SLEMAN – Pemain muda PSS Sleman, Hokky Caraka, turut dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Mendapati hal ini, pelatih PSS Sleman, Marian Mihail, memberi komentar.

Marian Mihail pun mengaku senang Hokky Carakan bisa mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia U-23 di laga penting itu. Menurutnya, pemanggilan Hokky merupakan hal positif bagi PSS.

“Kehadiran Hokky (Caraka) dan Jihad (Ayoub) di Timnas Indonesia dan Lebanon merupakan hal positif bagi PSS. Saya beserta seluruh komponen klub sangat senang mereka bisa membela negara," ujar Marian Mihail, dilansir dari laman Liga, Jumat (1/9/2023).

Sebagai informasi, Hokky Caraka memang cukup sering dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia kelompok umur. Striker berpostur 186 cm itu cukup produktif mencetak gol setiap kali diturunkan membela Tim Garuda.