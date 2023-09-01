Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Skandal Ciuman Luis Rubiales, Real Madrid dan Barcelona Terancam Ditendang dari Liga Champions

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |01:06 WIB
Gara-Gara Skandal Ciuman Luis Rubiales, Real Madrid dan Barcelona Terancam Ditendang dari Liga Champions
Laga Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

GARA-gara skandal ciuman Luis Rubiales, Real Madrid dan Barcelona terancam ditendang dari Liga Champions. Aksi tak terpuji yang dilakukan oleh Presiden Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) kini berbuntut panjang.

Sebelumnya, Luis Rubiales tertangkap kamera melakukan aksi tak senonoh dengan memeluk dan mencium bibir Jennifer Hermoso, pemain Timnas Wanita Spanyol, saat pengalungan medali juara Piala Dunia Wanita 2023.

Luis Rubiales

Hal tersebut pun memancing reaksi kecaman dari berbagai pihak. Bahkan, gara-gara skandal ciuman Luis Ribiales, kini Real Madrid dan Barcelona terancam akan ditendang dari Liga Champions.

Merujuk pada laporan Sportskeeda dan Daily Mail, Andreu Champs selaku Sekretaris Jenderal RFEF mengkritik pemerintah Spanyol atas keterlibatannya dalam skandal tersebut. Alhasil, ia mengirim sebuah surat kepada UEFA untuk menerapkan larangan partisipasi tim-tim Spanyol dalam kompetisi Eropa.

Jika permintaan tersebut dikabulkan, kemungkinan besar dua klub raksasa asal Spanyol, yakni Barcelona dan Real Madrid, akan ditendang dari kompetisi UEFA. Salah satunya Liga Champions.

Tak hanya dua nama besar itu, klub-klub lain seperti Atletico Madrid, Real Sociedad, Villarreal, hingga Real Betis, juga akan mengalami nasib serupa di kompetisi UEFA. Lebih lanjut lagi, pendukung Rubiales di RFEF sebelumnya telah melakukan mobilisasi penyerangan kepada pemerintah negara tersebut karena mendesak Rubiales untuk mundur dari jabatannya.

