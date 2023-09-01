Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Josep Guardiola Sabet Gelar Pelatih Terbaik UEFA 2022-2023!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |00:34 WIB
Breaking News: Josep Guardiola Sabet Gelar Pelatih Terbaik UEFA 2022-2023!
Josep Guardiola jadi pelatih terbaik UEFA 2022-2023. (Foto: UEFA)
A
A
A

JOSEP Guardiola sabet gelar pelatih terbaik UEFA 2022-2023. Pemberian penghargaan itu diberikan dalam acara yang digelar di Grimaldi Froum, Monaco, pada Kamis (31/8/2023) malam WIB.

Acara pemberian penghargaan ini digelar bertepatan dengan drawing fase grup Liga Champions 2022-2023. Dalam acara ini, selain pelatih, ada penghargaan pemain terbaik UEFA 2022-2023.

Josep Guardiola

Untuk penghargaan pelatih terbaik UEFA 2022-2023, tiga besar nominasi teratas diisi oleh Josep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter Milan), dan Luciano Spalletti (Napoli).

Guardiola memang mengukir musim fantastis bersama Manchester City di sepanjang 2022-2023. Dia membawa klub raksasa Inggris itu meraih treble winner dari ajang Liga Champions, Liga Inggris, dan Piala FA.

Pencapaian itu pun membawa Guardiola mengukir sejarah baru. Dia menjadi pelatih pertama yang meraih treble winner di dua klub berbeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/45/3189891//crystal_palace_vs_manchester_city-paVn_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Crystal Palace vs Manchester City Berakhir 0-3, Aston Villa Menang Tipis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189112//manchester_city_bungkam_real_madrid_2_1_di_liga_champions_2025_2026-wVNb_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026: Real Madrid vs Manchester City 1-2, Arsenal Libas Club Brugge 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188873//real_madrid_vs_manchester_city-uZcN_large.jpg
Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/45/3188299//manchester_city_vs_sunderland-r94V_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester City vs Sunderland Berakhir 0-3, Bournemouth vs Chelsea Sengit!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656127/laga-dramatis-timnas-voli-putri-indonesia-sabet-perunggu-sea-games-2025-fsd.webp
Laga Dramatis, Timnas Voli Putri Indonesia Sabet Perunggu SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Catat Statistik Berkelas saat Bantu Sassuolo Imbangi AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement