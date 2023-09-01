Breaking News: Josep Guardiola Sabet Gelar Pelatih Terbaik UEFA 2022-2023!

JOSEP Guardiola sabet gelar pelatih terbaik UEFA 2022-2023. Pemberian penghargaan itu diberikan dalam acara yang digelar di Grimaldi Froum, Monaco, pada Kamis (31/8/2023) malam WIB.

Acara pemberian penghargaan ini digelar bertepatan dengan drawing fase grup Liga Champions 2022-2023. Dalam acara ini, selain pelatih, ada penghargaan pemain terbaik UEFA 2022-2023.

Untuk penghargaan pelatih terbaik UEFA 2022-2023, tiga besar nominasi teratas diisi oleh Josep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter Milan), dan Luciano Spalletti (Napoli).

Guardiola memang mengukir musim fantastis bersama Manchester City di sepanjang 2022-2023. Dia membawa klub raksasa Inggris itu meraih treble winner dari ajang Liga Champions, Liga Inggris, dan Piala FA.

Pencapaian itu pun membawa Guardiola mengukir sejarah baru. Dia menjadi pelatih pertama yang meraih treble winner di dua klub berbeda.