Breaking News: Erling Haaland Terpilih Jadi Pemain Terbaik UEFA 2022-2023!

ERLING Haaland terpilih menjadi pemain terbaik UEFA 2022-2023. Kepastian itu didapat dalam acara pengumuman yang digelar di Grimaldi Froum, Monaco, pada Kamis (31/8/2023) malam WIB.

Acara penghargaan ini digelar bertepatan dengan drawing fase grup Liga Champions 2022-2023. Dalam acara ini, sejumlah kategori penghargaan diumumkan, yakni pemain dan pelatih terbaik.

Penilaian pemenang pun dilakukan berdasarkan apa yang telah diraih pemain, baik di level klub ataupun tim nasional. Untuk kategori pemain terbaik pun, sejumlah pemain top dunia masuk nominasi.

Ada tiga pemain yang masuk nominasi pemain terbaik UEFA 2022-2023. Mereka adalah Kevin De Bruyne (Belgia dan Manchester City), Erling Haaland (Norwegia dan Manchester City), dan Lionel Messi (Argentina dan PSG, sekarang di Inter Miami).