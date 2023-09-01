Hasil Liga 1 2023-2024: Arema FC Curi Poin Penuh di Kandang Bhayangkara FC

BEKASI - Arema FC sukses mencuri poin penuh atas Bhayangkara Presisi Indonesia FC pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (1/9/2023), Singo Edan menang meyakinkan dengan skor akhir 2-0.

Ginanjar Wahyu membuka keunggulan Arema FC di babak pertama. Charles Lokolingoy kemudian menggenapkan kemenangan pasukan Fernando Valente jelang laga usai.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC mendominasi permainan di menit-menit awal pertandingan. Tak butuh waktu lama, Singo Edan -julukan Arema FC- mampu memecah kebuntuan di menit 12.

Aksi Ginanjar Wahyu tak mampu diantisipasi penjaga gawang Bhayangkara, Awan Setho. Tim tamu pun unggul 1-0.

Arema FC kembali mengancam lewat upaya Ariel Lucero tiga menit berselang. Namun kali ini berhasil digagalkan Awan Setho.

Di sisa babak pertama, giliran Bhayangkara yang balik menggempur pertahanan Arema FC. Bhayangkara terus mengancam namun tidak ada yang berbuah gol.

Di menit 16, Bhayangkara mengancam lewat tembakan Crislan Henrique. Kemudian pada menit 23, giliran Wahyu Subo Seto yang menguji ketangguhan penjaga gawang Arema FC, Julian Schwarzer.