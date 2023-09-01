Resmi Dirilis, Malut United FC Siap Bersaing di Liga 2 2023-2024

JAKARTA - Klub asal Maluku Utara, Malut United FC resmi dirilis pada Jumat (1/9/2023). General Manajer Malut United FC, Zainuddin Umasangadji menyatakan klubnya siap untuk bersaing di Liga 2 2023-2024.

Manajemen resmi memperkenalkan Malut United FC di Lavva Plaza Senayan, Jakarta pada Jumat (1/9/2023). Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, acara tersebut dihadiri langsung oleh seluruh jajaran Malut United FC, termasuk pemain dan staf kepelatihan.

Dalam perkenalannya, Zainuddin mengatakan Malut United FC siap bersaing di Liga 2 2023-2024. Untuk itu, Zainuddin menggandeng semua pihak yang berkompeten untuk membangun tim.

"Malut United FC berkesempatan mengikuti kompetisi Liga 2 lewat pembelian klub Putra Delta Sidoarjo pada akhir Januari 2023 oleh PT Malut Maju Sejahtera. Secara resmi, nama Malut United FC dipergunakan sejak 28 Mei 2023," kata Zainuddin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (1/9/2023).

"Manajemen sangat serius membangun tim ini dari nol. Kami telah mengundang pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki visi yang sama untuk membentuk tim sepak bola yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Maluku Utara, serta membangun ekosistem sepak bola di Malut," sambungnya.