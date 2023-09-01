Hasil Persita Tangerang vs Madura United di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Kalah Lagi

TANGERANG - Persita Tangerang kembali menelan kekalahan dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Menjamu Madura United di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (1/9/2023), Pendekar Cisadane menyerah dengan skor akhir 1-3.

Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor buruk pasukan Luis Edmundo Duran yang belum pernah menang dalam tujuh pertandingan terakhir. Persita pun kini berada di posisi ke-15 pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Masih belum menang dalam enam pertandingan terakhir, Persita langsung tancap gas sejak menit awal. Norberto Ezequiel Vidal mendapatkan dua kesempatan saat laga baru berjalan tujuh menit.

Tak butuh waktu lama bagi Pendekar Cisadane untuk mencetak gol. Christian Mangaron Rontini membuka keunggulan Persita pada menit ke-10 melalui sundulan keras hasil umpan dari Vidal.

Tertinggal satu gol, Madura United mencoba bangkit dan balik menyerang lini pertahanan Persita. Namun, hingga menit ke-20, mereka tak mampu menjebol gawang yang dijaga Adhitya Harlan.

Kebuntuan pecah pada menit ke-24 setelah akhirnya Madura United sukses menyamakan kedudukan. Luiz Marcelo Morais dos Reis berhasil mengeksekusi penalti dan membuat skor menjadi 1-1.

Enam menit setelah itu, Madura United berbalik unggul dan mengubah skor menjadi 2-1. Rontini (30') yang menjadi pencetak gol pertama bagi Persita malah melakukan gol bunuh diri ke gawang sendiri.