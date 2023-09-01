Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs Madura United di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Kalah Lagi

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |17:09 WIB
Hasil Persita Tangerang vs Madura United di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Kalah Lagi
Persita Tangerang kalah 1-3 dari Madura United di pekan ke-11 Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram)
A
A
A

TANGERANG - Persita Tangerang kembali menelan kekalahan dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2023-2024. Menjamu Madura United di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (1/9/2023), Pendekar Cisadane menyerah dengan skor akhir 1-3.

Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor buruk pasukan Luis Edmundo Duran yang belum pernah menang dalam tujuh pertandingan terakhir. Persita pun kini berada di posisi ke-15 pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Masih belum menang dalam enam pertandingan terakhir, Persita langsung tancap gas sejak menit awal. Norberto Ezequiel Vidal mendapatkan dua kesempatan saat laga baru berjalan tujuh menit.

Tak butuh waktu lama bagi Pendekar Cisadane untuk mencetak gol. Christian Mangaron Rontini membuka keunggulan Persita pada menit ke-10 melalui sundulan keras hasil umpan dari Vidal.

Tertinggal satu gol, Madura United mencoba bangkit dan balik menyerang lini pertahanan Persita. Namun, hingga menit ke-20, mereka tak mampu menjebol gawang yang dijaga Adhitya Harlan.

Kebuntuan pecah pada menit ke-24 setelah akhirnya Madura United sukses menyamakan kedudukan. Luiz Marcelo Morais dos Reis berhasil mengeksekusi penalti dan membuat skor menjadi 1-1.

Enam menit setelah itu, Madura United berbalik unggul dan mengubah skor menjadi 2-1. Rontini (30') yang menjadi pencetak gol pertama bagi Persita malah melakukan gol bunuh diri ke gawang sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656419/triathlon-dan-dayung-moncer-tim-indonesia-koleksi-57-medali-emas-sea-games-2025-vre.webp
Triathlon dan Dayung Moncer, Tim Indonesia Koleksi 57 Medali Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/26/rizky_ridho.jpg
Jadwal Pengumuman Puskas Award 2025 Malam Ini, Rizky Ridho Kalahkan Lamine Yamal?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement