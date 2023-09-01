Persis Solo Sebut Irfan Jauhari Bisa Absen 9 Bulan Imbas Cedera di Piala AFF U-23 2023

SOLO - Persis Solo memberi kabar buruk soal cedera Irfan Jauhari. Penyerang Timnas Indonesia U-23 itu diperkirakan bakal absen 6-9 bulan usai cedera pada Piala AFF U-23 2023.

Berdasarkan pemeriksaan MRI (Magnetic Resonance Imaging) yang sudah dijalani, Irfan mengalami cedera ACL dan robek meniskus. Hal itu baru bisa dipastikan sekembalinya pemain berusia 22 tahun tersebut ke klub.

Irfan hanya mampu tampil selama 48 menit saat Timnas Indonesia U-23 berhadapan dengan Timnas Malaysia U-23 di laga perdana Piala AFF U-23 2023. Pemain yang pernah dipinjamkan ke Persija Jakarta itu mengalami cedera sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan.

Setelah laga itu, Irfan sudah tidak pernah lagi tampil bersama Timnas Indonesia U-23 hingga partai final. Persis lalu melakukan pemeriksaan MRI untuk mengetahui seberapa parah cederanya.

“Setelah menjalani perawatan medis dan proses MRI, Irfan Jauhari didiagnosa menderita total tear ACL dan meniscus lateral tear,” tulis keterangan pada laman resmi klub, dikutip pada Jumat (1/9/2023).

Selanjutnya, Irfan harus menjalani operasi. Proses pemulihan diperkirakan memakan waktu antara 6-9 bulan.