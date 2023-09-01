Here We Go! Manchester United Segera Daratkan Sofyan Amrabat

MANCHESTER United segera daratkan Sofyan Amrabat. Kabar ini disampaikan langsung oleh pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano.

Gelandang asal Maroko, Sofyan Amrabat, dikabarkan kini sedang dalam perjalanan menuju Manchester, Inggris. Pasalnya, Amrabat sudah mendapat restu dari Fiorentina untuk pergi.

Akan tetapi, menurut laporan Fabrizio Romano, Amrabat hanya akan berstatus sebagai pemain pinjaman di Man United. Walau hanya pinjaman, Setan Merah -julukan Manchester United- bisa menggaet Amrabat pada akhir musim.

Pasalnya, Fiorentina memasukkan klausul pembelian. Harga yang dipatok kabarnya mencapai 25 juta euro atau sekira Rp411 miliar.

"Sofyan Amrabat, pemain baru Manchester United seperti yang diungkapkan sebelumnya, here we go," tulis Romano dalam akun twitternya (@FabrizioRomano), Jumat (1/9/2023).