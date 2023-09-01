Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Resmi! Manchester United Pinjam Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |22:31 WIB
Resmi! Manchester United Pinjam Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur
Sergio Reguilon resmi gabung Manchester United. (Foto: Manchester United)
A
A
A

MANCHESTER United resmi mengumumkan kedatangan Sergio Reguilon pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Sergio Reguilon dipinjam Man United dari Tottenham Hotspur hingga Juni 2024.

Kabar kedatangan Sergio Reguilon diumumkan Man United pada Jumat (1/9/2023) malam WIB. Kehadiran bek berusia 26 tahun itu tentunya diharapkan bisa membuat Man United makin tangguh dalam mengarungi musim 2023-2024.

Sergio Reguilon

“Sergio Reguilon bergabung dengan Manchester United dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur hingga Juni 2024,” tulis Manchester United di laman resminya, Jumat (1/9/2023).

“Pemain berusia 26 tahun itu telah memainkan 230 pertandingan untuk klub-klub termasuk Real Madrid, Sevilla, Tottenham Hotspur, dan Atletico Madrid, dan memenangkan enam caps untuk Spanyol,” lanjutnya.

Sergio Reguilon sendiri diketahui baru saja selesai menjalani masa pinjaman di Atletico Madrid. Di klub raksasa Spanyol itu, dia mentas di 12 laga dalam berbagai kompetisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656649/resmi-sumardji-mundur-dari-kursi-manajer-timnas-indonesia-wmn.webp
Resmi, Sumardji Mundur dari Kursi Manajer Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/rahmat_erwin_abdullah_merebut_emas_angkat_besi_kel.jpg
Rahmat Erwin Abdullah Sabet Emas Angkat Besi 88 Kg, Persembahan Spesial untuk Sang Buah Hati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement