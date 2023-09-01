Resmi! Manchester United Pinjam Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur

MANCHESTER United resmi mengumumkan kedatangan Sergio Reguilon pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Sergio Reguilon dipinjam Man United dari Tottenham Hotspur hingga Juni 2024.

Kabar kedatangan Sergio Reguilon diumumkan Man United pada Jumat (1/9/2023) malam WIB. Kehadiran bek berusia 26 tahun itu tentunya diharapkan bisa membuat Man United makin tangguh dalam mengarungi musim 2023-2024.

“Sergio Reguilon bergabung dengan Manchester United dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur hingga Juni 2024,” tulis Manchester United di laman resminya, Jumat (1/9/2023).

“Pemain berusia 26 tahun itu telah memainkan 230 pertandingan untuk klub-klub termasuk Real Madrid, Sevilla, Tottenham Hotspur, dan Atletico Madrid, dan memenangkan enam caps untuk Spanyol,” lanjutnya.

Sergio Reguilon sendiri diketahui baru saja selesai menjalani masa pinjaman di Atletico Madrid. Di klub raksasa Spanyol itu, dia mentas di 12 laga dalam berbagai kompetisi.