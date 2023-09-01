Man City Resmi Datangkan Matheus Nunes dari Wolves, Diikat Kontrak 5 Tahun

MANCHESTER - Manchester City resmi memboyong gelandang Wolverhampton Wanderers (Wolves), Matheus Nunes. Pemain asal Portugal itu diikat kontrak berdurasi lima tahun.

Man City terus bergeliat di bursa transfer musim panas tahun ini. Sebelumnya, klub berjuluk The Citizens sudah mendatangkan pemain-pemain berkualitas dari mulai Mateo Kovacic, Jeremy Doku hingga Josko Gvardiol.

Aktivitas belanja Man City rupanya tak sampai di situ. Mereka pun berburu gelandang anyar untuk menggantikan Ilkay Gundogan yang hijrah ke Barcelona.

Gelandang buruan Man City pun sudah resmi didapat. Manchester Biru resmi merekrut Matheus Nunes dari Wolves dengan kontrak berdurasi lima tahun.

Nunes pun menjelaskan alasan dibalik keputusannya menerima pinangan Man City. Selain ingin tampil di Liga Champions, Nunes ingin merasakan sentuhan magis pelatih pemenang treble-winner musim lalu, Pep Guardiola.

BACA JUGA: Mesin Gol Manchester City Erling Haaland Ungkap Ritual Aneh Sebelum Tidur

“Kesempatan untuk bekerja di bawah asuhan Pep Guardiola, salah satu pelatih terhebat yang pernah ada, dan bersama beberapa pemain terbaik di dunia adalah sesuatu yang tidak dapat saya tolak,” kata Nunes dilansir laman resmi klub, Jumat (1/9/2023).