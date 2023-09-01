Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bursa Transfer Musim Panas 2023: Ryan Gravenberch Jadi Pembelian Terakhir Liverpool

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |18:14 WIB
Bursa Transfer Musim Panas 2023: Ryan Gravenberch Jadi Pembelian Terakhir Liverpool
Ryan Gravenberch jadi pemain terakhir yang merapat ke Liverpool di bursa transfer musim panas 2023 (Foto:cdn.fox)
A
A
A

LIVERPOOL berhasil mendapatkan incaran terakhir mereka di bursa transfer musim panas 2023. The Reds -julukan Liverpool- resmi mendatangkan Ryan Grevenberch dari Bayern Munich.

Seperti diketahui, Gravenberch memang kencang dikaitkan dengan Liverpool beberapa pekan terakhir sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Gelandang asal Belanda itu menjadi puzzle terakhir untuk menambah kekuatan pasukan Jurgen Klopp musim ini.

Ketertarikan Liverpool untuk mendatangkan Gravenberch mendapat sambutan baik dari sang pemain. Gravenberch sendiri memang memiliki rencana untuk hengkang dari Bayern Munich.

Menit bermain yang minim jadi salah satu alasannya berniat pergi dari Allianz Arena. Untuk itu, Gravenberch pun tak berpikir dua kali ketika ada klub sekelas Liverpool yang berminat meminangnya di bursa transfer musim panas 2023.

Dituturkan oleh David Ornstein di Athletic, Liverpool membayar total 40 juta euro kepada Bayern dan Gravenberch akan dikontrak dalam jangka waktu panjang. Kesepakatan dinegosiasikan juga oleh Jose Fortes Rodriguez dari agensi Raiola.

"Ekslusif: Liverpool mencapai kesepakatan dengan Bayern Munchen untuk merekrut Ryan Gravenberch. Harga total 40 juta euro," ucap Ornstein.

Halaman:
1 2
      
