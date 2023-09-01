Sulit Dapatkan Sofyan Amrabat, Manchester United Pinjam Gelandang AS Monaco?

MANCHESTER - Raksasa Liga Inggris, Manchester United, mulai mengalihkan target mereka dari Sofyan Amrabat. Setan Merah -julukan Man United- dikabarkan sudah menyiapkan nama lain jika tak berhasil mendapatkan gelandang Fiorentina itu.

Dilansir dari laman Sportbible, Jumat (1/9/2023), manajemen Man United saat ini tengah memantau gelandang AS Monaco, Youssouf Fofana. Kabar ketertarikan Man United untuk mendatangkan sang pemain dikonfirmasi langusng oleh jurnalis asal Italia sekaligus pakar transfer pemain, Fabrizio Romano.

Namun, Man United tidak sendiri. Sebab, klub Italia, Inter Milan juga disebut-sebut telah memberikan tawaran yang sama kepada AS Monaco. Nerazzurri meminta kesepakatan untuk peminjaman Youssouf Fofana di bursa transfer kali ini.

"Inter (Milan) menghubungi AS Monaco di pagi hari untuk meminta kesepakatan peminjaman dengan klausul pembelian gelandang Prancis, Youssouf Fofana," ujar Fabrizio Romano di akun Twitter pribadinya.

"Manchester United pun meminta syarat yang sama," lanjut Fabrizio.