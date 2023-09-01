Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Banjir Pujian Usai Bawa Ipswich Town Lolos Putaran Tiga Piala Liga Inggris 2023-2024!

PEMAIN Timnas Indonesia, Elkan Baggott, banjir pujian usai bawa Ipswich Town lolos ke putaran tiga Piala Liga Inggris 2023-2024. Dia diyakini bisa terus memberi kontribusi besar kepada Ipswich Town.

Ya, Elkan Baggott baru saja mengantar Ipswich Town lolos ke putaran tiga Piala Liga Inggris 2023-2024. Kepastian itu didapat usai Ipswich Town mengalahkan Reading.

Laga Ipswich Town kontra reading digelar pada Rabu 30 Agustus 2023. Ipswich Town menang lewat babak adu penalti dengan skor 3-1. Laga harus berlanjut ke babak adu penalti karena skor 2-2 terus terjaga.

Usai pertandingan, Elkan Baggott pun senang bisa mengantar timnya lolos ke babak selanjutnya. Bek Timnas Indonesia itu langsung menumpahkan rasa gembiranya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya (@elkanbaggott).

“Ke babak berikutnya,” kata Elkan dalam unggahan itu.

Tampil gemilang dan berhasil mengantar The Tractor Boys -julukan Ipswich Town- lolos, Elkan banjir pujian. Beberapa kompatriotnya seperti Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Ilija Spasojevic memuji pemain berdarah Inggris-Indonesia tersebut.

“Selamat brat,” kata Ilija Spasojevic.