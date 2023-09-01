Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Banjir Pujian Usai Bawa Ipswich Town Lolos Putaran Tiga Piala Liga Inggris 2023-2024!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |03:18 WIB
Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Banjir Pujian Usai Bawa Ipswich Town Lolos Putaran Tiga Piala Liga Inggris 2023-2024!
Elkan Baggott kala membela Ipswich Town. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Elkan Baggott, banjir pujian usai bawa Ipswich Town lolos ke putaran tiga Piala Liga Inggris 2023-2024. Dia diyakini bisa terus memberi kontribusi besar kepada Ipswich Town.

Ya, Elkan Baggott baru saja mengantar Ipswich Town lolos ke putaran tiga Piala Liga Inggris 2023-2024. Kepastian itu didapat usai Ipswich Town mengalahkan Reading.

Elkan Baggott

Laga Ipswich Town kontra reading digelar pada Rabu 30 Agustus 2023. Ipswich Town menang lewat babak adu penalti dengan skor 3-1. Laga harus berlanjut ke babak adu penalti karena skor 2-2 terus terjaga.

Usai pertandingan, Elkan Baggott pun senang bisa mengantar timnya lolos ke babak selanjutnya. Bek Timnas Indonesia itu langsung menumpahkan rasa gembiranya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya (@elkanbaggott).

“Ke babak berikutnya,” kata Elkan dalam unggahan itu.

Tampil gemilang dan berhasil mengantar The Tractor Boys -julukan Ipswich Town- lolos, Elkan banjir pujian. Beberapa kompatriotnya seperti Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Ilija Spasojevic memuji pemain berdarah Inggris-Indonesia tersebut.

“Selamat brat,” kata Ilija Spasojevic.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/45/3004450/breaking-news-klub-elkan-baggott-ipswich-town-promosi-ke-liga-inggris-2024-2025-menang-2-0-atas-huddersfield-Mt7iNrbWUb.jpg
Breaking News: Klub Elkan Baggott Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris 2024-2025 Usai Menang 2-0 atas Huddersfield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/45/2978091/5-pesepakbola-asia-yang-ternyata-pernah-menang-piala-liga-inggris-nomor-1-legenda-korea-selatan-h797bdn3TH.jpg
5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/45/2976546/lupakan-kegagalan-juara-piala-liga-inggris-chelsea-siap-kalahkan-leeds-united-di-piala-fa-2023-2024-xZrovyI9RD.jpg
Lupakan Kegagalan Juara Piala Liga Inggris, Chelsea Siap Kalahkan Leeds United di Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/45/2976215/buntut-tekel-horor-ke-ryan-gravenberch-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-moises-caicedo-kena-semprot-andrew-robertson-5k8zmvrzKv.jpg
Buntut Tekel Horor ke Ryan Gravenberch di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Moises Caicedo Kena Semprot Andrew Robertson
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/11/1656097/sea-games-thailand-2025-jadwal-lengkap-futsal-putra--putri-timnas-indonesia-siap-tampil-maksimal-ibv.webp
SEA Games Thailand 2025: Jadwal Lengkap Futsal Putra & Putri, Timnas Indonesia Siap Tampil Maksimal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/atlet_menembak_vincentius_djajadiningrat_meraih_me.jpg
Lempar Lembing dan Menembak Dorong Indonesia Kumpulkan 52 Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement