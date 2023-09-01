Dikonfirmasi Fabrizio Romano, Manchester United Selangkah Lagi Daratkan Sergio Reguilon

MANCHESTER United selangkah lagi daratkan Sergio Reguilon. Kesepakatan dikabarkan sudah dicapai Man United untuk meminjam Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas 2023 ini.

Kabar itu disampaikan pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano. Dalam cuitannya di Twitter @ FabrizioRomano, dia menyebut bahwa kesepakatan sudah dicapai kedua belah pihak sehingga Sergio Reguilon kini bahkan sedang menjalani tes medis demi merampungkan transfernya.

“Sergio Reguilon ke Manchester United, here we go!” cuit Fabrizio Romano, dikutip Jumat (1/9/2023).

“Kesepakatan dicapai secara lisan dengan Tottenham untuk pinjaman,” lanjutnya.

“Tes medis sedang dilakukan saat ini!” jelas Fabrizio Romano.

Man United dikabarkan kini sangat membutuhkan bek kiri baru. Pasalnya, stok pemain di posisi itu tengah menipis usai Tyrell Malacia dan Luke Shaw didera cedera.