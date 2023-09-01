Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dikonfirmasi Fabrizio Romano, Manchester United Selangkah Lagi Daratkan Sergio Reguilon

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |03:13 WIB
Dikonfirmasi Fabrizio Romano, Manchester United Selangkah Lagi Daratkan Sergio Reguilon
Sergio Reguilon segera gabung Manchester United. (Foto: Instagram/@sergioregui)
A
A
A

MANCHESTER United selangkah lagi daratkan Sergio Reguilon. Kesepakatan dikabarkan sudah dicapai Man United untuk meminjam Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas 2023 ini.

Kabar itu disampaikan pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano. Dalam cuitannya di Twitter @ FabrizioRomano, dia menyebut bahwa kesepakatan sudah dicapai kedua belah pihak sehingga Sergio Reguilon kini bahkan sedang menjalani tes medis demi merampungkan transfernya.

Sergio Reguilon

“Sergio Reguilon ke Manchester United, here we go!” cuit Fabrizio Romano, dikutip Jumat (1/9/2023).

“Kesepakatan dicapai secara lisan dengan Tottenham untuk pinjaman,” lanjutnya.

“Tes medis sedang dilakukan saat ini!” jelas Fabrizio Romano.

Man United dikabarkan kini sangat membutuhkan bek kiri baru. Pasalnya, stok pemain di posisi itu tengah menipis usai Tyrell Malacia dan Luke Shaw didera cedera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/49/1656051/pembalap-muda-awhin-sanjaya-meninggal-dunia-di-final-sumatera-cup-prix-2025-nhx.webp
Pembalap Muda Awhin Sanjaya Meninggal Dunia di Final Sumatera Cup Prix 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/basral_viral.jpg
Viral Basral Graito Hutomo Dipeluk Pelatih Skateboard Malaysia usai Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement